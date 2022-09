2 Auch bei kühleren Temperaturen kommen Besucher ins Bad. Foto: Breisinger

Das Freibad in Streichen hat als erstes Bad in Balingen geschlossen. "Es war ein guter Sommer", sagt Eberhard Vollmer von der DLRG.















Balingen-Streichen - Um die 20 Grad Außentemperatur und ein Wolken-Sonne-Mix - auch der Spätsommer zeigt sich von seiner guten Sorte. Und so ist es kein Wunder, dass sich am letzten Öffnungstag des Streichener Freibads zur Mittagszeit einige Besucher auf der Liegeweise im dem weitläufigen Areal tummelten. Lange Zeit verwaist blieb allerdings das in Schwimmer und Nichtschwimmer aufgeteilte Außenbecken. Die Wassertemperatur belief sich am Schlusstag auf 19 Grad.

"In der Nacht kühlt es mittlerweile ziemlich ab, am Vormittag hatten wir gerade einmal elf Grad", sagt Eberhard Vollmer von der DLRG Streichen, die sich um die Aufsicht und den Betrieb des Freibads kümmert. Dann aber füllte sich auch an diesem Tag das Wasserbecken. "Es war für uns ein guter Sommer, sowohl wettertechnisch, als auch von der Besucherzahl her. 150 bis 200 Besucher am Tag waren normal. Drei- bis viermal war es sogar so richtig voll mit bis zu 400 Besuchern, aber überfüllt war es selbst dann nicht" zieht Vollmer ein positives Fazit.

"Keine Negativerlebnisse"

Es habe keine Negativerlebnisse wie Einsätze der Rettungsschwimmer, Probleme mit der Wasserqualität, größeren Reparaturen, Beeinträchtigungen oder Schäden durch Unwetter oder Ähnliches gegeben. Umso wichtiger, weil im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Bestimmungen mit teilweise Masken- und Testpflicht, Online-Anmeldung und Bezahlung per Paypal und aufgrund des durchwachsenen Wetters, über weite Strecken nur wenig ging. "Irgendwie hat auch damals alles funktioniert, aber gerade die Online-Anmeldung und -Bezahlung kam vor allem bei älteren Menschen nicht gut an. Da bekamen wir oft Aussagen wie ›ihr könnt uns kreuzweise, wir kommen nicht mehr‹ zu hören". In diesem Jahr gibt es wieder eine ausschließlich positive Resonanz.

Preis-Leistungsverhältnis stimmt

Für Vollmers Tochter Katia, die mit ihrem Vater an diesem Tag die Aufsicht hat, gibt es noch andere Gründe für die guten Besucherzahlen. "Hier herrscht eine heimelige Atmosphäre und das Preis-Leistungs-Verhältnis mit Eintrittspreisen von 2,10 Euro für Erwachsene und 1,10 Euro für Kinder ist hervorragend." Das Streichener Freibad sei aufgrund des Kinderbeckens für die Kleinen geeignet, da es um das Becken auch Sitzgelegenheiten für die Eltern gibt.

Reparaturen stehen nicht an

Größere Umbau- und Reparaturmaßnahmen stehen im Hinblick auf das nächste Jahr nicht an. "Am Hang und bei den Wegen gäbe es zwar einiges zu richten und auch die allerdings immer noch gut funktionierende Umwälzanlage befindet sich mittlerweile in einem gesetzten Alter, aber die Stadt hat uns kein Extrageld zur Verfügung gestellt", meint Vollmer.

DLRG sucht weitere Helfer

Aufgrund des guten Zustands des Bads kein allzu großes Problem, allerdings bereitet ihm der Personalmangel Sorgen. "Glücklicherweise helfen ein paar ältere DLRG-Mitglieder mit, aber diese fallen irgendwann einmal weg." Vollmer: "Um für uns als Aufsicht tätig zu sein, ist das Rettungsschwimmabzeichen in Silber erforderlich. Da in Streichen das Wasser nur 2,80 Meter tief ist, gibt es hier die Sonderregelung, dass dieses zwar jedes Jahr aufgefrischt werden muss, allerdings in vereinfachter Form." Katia Vollmer macht Interessierten Mut: "Das Abzeichen in Silber ist zwar nicht ganz leicht, aber es ist machbar."