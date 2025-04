Nach ein paar Reparaturen steht einer Eröffnung nichts mehr im Wege. Neben einem neuen Mitarbeiter erwarten die Gäste in Oberndorf auch verschiedene Zusatzangebote.

Bald steht dem Badevergnügen im Freibad Oberndorf nichts mehr im Wege. Ideale Voraussetzungen sollen eine Steigerung der Vorjahreszahl auf knapp 60 000 Badegästen ermöglichen.

Mitarbeiter der Betreiberfirma, der Stadtverwaltung und externe Dienstleister sind seit einiger Zeit damit beschäftigt, die Schwimmbecken, Gebäude und Außenanlagen für die neue Saison vorzubereiten, damit sich die Badegäste rundum wohlfühlen können. Der Termin für die Freibaderöffnung wurde auf Sonntag, 11. Mai, um 12 Uhr festgelegt

Größere Investitionen sind in diesem Jahr nicht geplant. Die bereits erneuerte Anlagen- und Steuerungstechnik habe sich in der Badesaison 2024 bewährt und laufe störungsfrei, teilt die Stadt mit. Auch stehe eEin neuer Rasentraktor für die Grünpflege zur Verfügung. Aktuell geht es um Schönheitsreparaturen, Instandsetzung, Maler- und Fliesenarbeiten.

„Bis jetzt liegen wir gut in der Zeit“

Fugen und abgeplatzte Fliesen müssen erneuert, abgenutzte und verwitterte Flächen frisch gestrichen werden. Rund eine Woche wird es dauern, bis die Schwimmbecken gefüllt sind und das Wasser auf die Badetemperatur von 24 Grad Celsius erwärmt ist.

„Bis jetzt liegen wir gut in der Zeit“, teilt Joachim Mei vom städtischen Hochbauamt und Gebäudemanagement mit. Sofern das Wetter weiterhin mitspiele, zeigt er sich zuversichtlich, alle Arbeiten innerhalb des Zeitplans abschließen zu können. Ein kleiner Puffer verschaffe zusätzliche Planungssicherheit.

Neuer Betriebsleiter im Einsatz

„Personell sind wir gut aufgestellt und hochmotiviert“, versichert Geschäftsführer Danny Voigt vom Freibad- und Kioskbetreiber Pooltrend GmbH. Er freut sich über einen neuen Mitarbeiter an seiner Seite. Der in Rottweil geborene Nenad Bajrami aus Frittlingen bringt als ausgebildeter Fachangestellter für Bäderbetriebe ideale Voraussetzungen mit.

Während seiner Laufbahn sammelte er Erfahrung in verschiedenen Bädern der Region. Zuletzt war er zwei Jahre in den Landkreisen Rottweil und Tuttlingen als Bauhofmitarbeiter beschäftigt und habe in dieser Zeit für seine jetzige Tätigkeit weitere wertvolle Kenntnisse und Zusatzqualifikationen erworben.

Rückkehr ins Bäderwesen

Er freut sich über die Rückkehr ins Bäderwesen, den Umgang mit den Badegästen und auf die Arbeit in Oberndorf, denn „Wasser ist halt einfach mein Element“, so Bajrami. Nach entsprechender Einarbeitung und dem Kennenlernen der Arbeitsabläufe wird er zunehmend Aufgaben in der Betriebsleitung von Danny Voigt übernehmen, die Wasserqualität, die Einhaltung der Baderegeln überwachen und als Ansprechpartner vor Ort für Besucher und Mitarbeitende der Stadtverwaltung zur Verfügung stehen.

Damit bleibt Danny Voigt, dessen Unternehmen mehrere Bäder betreibt, mehr Zeit für die Entwicklung kreativer Ideen und Verwaltungsarbeiten. Ganz auf ihn verzichten müssen die Oberndorfer aber nicht, versicherte Voigt. Er werde bis auf Weiteres täglich vor Ort sein und auch in der neuen Badesaison mit verschiedenen Zusatzangeboten aufwarten.

Prüfung zum Rettungsschwimmer

Zum Beispiel bilde er Badegäste zu Rettungsschwimmern aus, so Voigt. Wann immer es Arbeitsalltag und Besucherfrequenz erlauben, nimmt er sich Zeit, einzelne Prüfungsteile abzunehmen.

Das Vollmondschwimmen mit verlängerten Öffnungszeiten wird einmal monatlich angeboten. Weitere Aktionen und Events mit Schwerpunkt im Juni und Juli sind in Planung. Bewährt hat sich die Vorgehensweise, Termine nicht mit langem Vorlauf im Terminkalender zu verankern, sondern mit Blick auf die Wetterlage kurzfristig, aber rechtzeitig bekanntzugeben. Unter anderem soll es ein spontanes Wettrutschen geben. Auch ein Yoga-Angebot ist im Gespräch.

Des Weiteren wird das Freibad-Team gerne der Stadtkapelle Oberndorf auf Wunsch wieder eine Plattform für ein musikalisches Sommer-Open-Air bieten und ist offen für weitere Ideen und Vorschläge.

Öffnungszeiten und Preise sowie Ermäßigungen können auf der Webseite der Stadt nachgeschaut werden.