Es ist einige Jahre her, da eröffnete der Badepark zum 1. Mai. Wobei es damals auch immer wieder Ausnahmen gab und es zu Verschiebungen kam – meist dem schlechten Wetter geschuldet.

In diesem Jahr aber hätte der Termin gut gepasst. Die Temperaturen überschritten in diesen Tagen sogar die 25 Grad-Marke. Doch zuverlässig planen konnte die Stadt mit diesem frühsommerlichen Wetter eben nicht.

Also bleibt es bei der ursprünglich angepeilten Eröffnung. So beginnt die Sommersaison im Nagolder Badepark am Samstag, 17. Mai, punkt 8.30 Uhr – ganz egal, wie das Wetter an dem Tag auch sein mag. Geöffnet ist der Badepark dann täglich bis 19 Uhr.

Vorverkauf ab Montag

Wie die Stadt Nagold mitteilte, beginnt der Verkauf der Saisonkarten bereits am Montag, 5. Mai. Die Karten können über das Internet auf der Webseite www.nagold.de/Badepark erworben werden. Ab dem 17. Mai können dann die dort online gekauften Karten sofort genutzt werden.

Weiter teilt die Stadt mit: „Alternativ kann die Saison-, Jahres- oder Familienkarte auch direkt im Badepark ab dem 17. Mai erworben werden.“ Die dafür vorgesehene Verkaufsstelle sei aber gesondert gekennzeichnet – „und nur dort ist der Erwerb dieser Karten möglich“.

Zum Start der Sommersaison wird es einen neuen Pächter für den Kiosk im Badepark geben: Lucio Piano will die Gäste mit italienischen Speisen und den bewährten Freibad-Snacks versorgen.

Kein Security-Einsatz mehr

Während in den vergangenen Jahren stets auch das Thema Personalnot und der Einsatz von Security ein Thema war, gibt die Stadt Nagold bei diesen Punkten diesmal Entwarnung. „Der Badepark ist durch Rettungsschwimmer und die tatkräftige Unterstützung der DLRG gut aufgestellt“, teilt die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mit. Wie in den vergangenen zwei Jahren stehe dem Badepark wieder ein Fachangestellter eines externen Dienstleisters zur Verfügung.

Nachdem es in der Vergangenheit öfters Probleme mit aggressiven Gästen gab, und Nagold professionelle Security-Mitarbeiter einsetzte, soll in diesem Jahr auf zusätzliche Security verzichtet werden. Nagolds Pressesprecherin Julia Glanzmann teilt dazu mit: „Die Situation hat sich deutlich verbessert, so dass in diesem Jahr auf einen Sicherheitsdienst verzichtet wird.“ Der Sicherheitsdienst könne aber bei Bedarf wieder eingesetzt werden.

Badepark Nagold

Preise

Die Tageskarte kostet 4,50 Euro, ermäßigt drei Euro. Die Saisonkarten ist für 90 Euro (ermäßigt 50 Euro) erhältlich.

Öffnungszeiten (ab 17. Mai)

Montag bis Sonntag von 8.30 Uhr bis 19 Uhr