Freibad in Lörrach: Keine Badeshorts - wie die neuen Regeln wirken

„Klare Regeln – gutes Miteinander. Hier können sich alle wohlfühlen.“ Diese Worte über das Parkschwimmbad schrieb ein Stammgast an das Bäderpersonal. Das sich über dieses Lob natürlich freut, wie Sergej Gvozdev, der am 1. Juni die technische Leitung der städtischen Bäderbetriebe übernommen hat, im Gespräch mit unserer Redaktion unterstreicht.

Durchwachsenes Wetter wirkt sich aus

In den vergangenen Wochen war es merklich ruhiger im Lörracher Freibad. Das allerdings sei allein dem durchwachsenen Wetter geschuldet. „Die Besucher kommen, wenn es heiß ist und die Sonne scheint.“ Und das werden sie auch weiter tun – ob mit oder ohne Badeshorts, ist er sich sicher.

Neue Regeln haben sich herumgesprochen

Gvozdev freut sich, dass sich die in diesem Sommer neu aufgegleisten Baderegeln – in Absprache mit anderen Freibädern – inzwischen offenbar herumgesprochen haben und sich eingespielt hätten. „Am Anfang gab es einiges an Diskussionen mit Badegästen, hauptsächlich wegen der Badeshorts. Jetzt läuft es wie ein Uhrwerk“, freut er sich. Dabei sei wichtig gewesen, dass keine Ausnahmen gemacht wurden. Konsequent hätten die Angestellten die Regeln durchgesetzt – freundlich aber bestimmt. „Inzwischen geht es wesentlich entspannter zu als zu Beginn der Saison.“

Bei wechselhaftem Wetter ist es ruhig im Bad. Foto: Gabriele Hauger

Schwimmer freuen sich über sauberes Wasser

Und die Schwimmer freuten sich über das deutlich sauberere Wasser. „Gerade Stammgäste merken, dass das Becken durch die neue Kleiderregelung, die Shorts, T-Shirt-Stoffe, Unterhosen und lange Badekleidung im Beckenbereich verbietet, viel klarer sei. Durch die Shorts wäre zuvor oft Sand vom Beachvolleyball-Spielen oder vom Kinderspielplatz ins Wasser gelangt. „Viele Jungs hatten zudem Tempos in den Shortstaschen. Die schwammen dann im Wasser rum,“ erklärt der technische Leiter – und verzieht das Gesicht. Weniger Schmutz im Wasser bedeute gleichzeitig weniger Chlor und weniger benötigten Frischwasseraustausch, was wiederum Kosten spare.

Nicht alles lässt sich gut kontrollieren

Dass einige Besucher die Regeln kritisch sehen, kann er nicht ganz nachvollziehen. Schließlich sei es in Frankreich schon lange verboten, Badeshorts zu tragen. „Und im Hallenbad weiß ja auch jeder: Im Badebereich trage ich nur Badesachen“, lautet seine Argumentation. Schön fände er es, wenn die Besucher vor dem Schwimmen auch duschten. Leider lasse sich das aber schlecht kontrollieren. Eingesandete Kids würden aber schon mal einen Hinweis vom Bäderpersonal bekommen.

Die bei hohen Besucherzahlen eingesetzten Security-Kräfte seien wichtig, um durch ihre Kontrollen der Regelbefolgung das Bäderpersonal zu entlasten. Letzteres sei laut dem Betriebsleiter Stadtwerke, Klaus Schallenberger, in dieser Saison ausreichend vorhanden – „alle Planstellen sind besetzt“ –, werde aber zusätzlich an den Wochenenden durch DLRG und Mitglieder von Rot-Weiß unterstützt. „Glücklicherweise mussten wir bislang keine Öffnungszeiten einschränken, weil Personal fehlt.“

Die Hinweise zur Bäderordnung sind inzwischen den meisten bekannt. Foto: Gabriele Hauger

Bis jetzt (Stand 31. Juli) sei die Saison eher unterdurchschnittlich gelaufen – aufgrund des Wetters. Kinder kamen bislang 17 093, Erwachsene 27 431, insgesamt also 44 524 Besucher, Saisonkarten wurden 775 verkauft. Allerdings sei ja erst Halbzeit.

Appell an Eltern, nach ihren Kindern zu schauen

Und das Stichwort junger Männer mit Migrationshintergrund? Französische Gäste seien sehr willkommen, betonen beide. Mittlerweile seien die Infos über die neue Kleiderordnung auch ins Nachbarland vorgedrungen. Muslimische Großfamilien kämen daher wohl nicht mehr. Gegen junge Männer habe man gar nichts, solange sie sich an die Regeln hielten. Diesbezügliche Probleme gab es bislang keine. „Dass sich das Parkschwimmbad zum Rentner-Bad entwickelt, stimmt aber keineswegs“, betont Schallenberger. Das belegten die Eintritte.

Ein Thema liegt Sergej Gvozdev noch besonders am Herzen: Er appelliert an alle jungen Eltern, nach ihren Kindern zu schauen, statt in virtuelle Welten abzutauchen. „Lassen Sie das Handy am besten zuhause.“ Immer wieder müssten sich das Personal oder andere Gäste um kleine Kinder im oder am Becken kümmern, die ohne Aufsicht unterwegs seien. „Die Aufsicht der Eltern wird nicht am Eingang abgegeben.“ Kürzlich wurde eine Familie des Bads verwiesen: Die Aufsichtspflicht war krass verletzt worden. Und das, obwohl die Kinder insgesamt schlechter schwimmen könnten.