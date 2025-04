Die letzte Sommersaison habe gezeigt, dass eines alle Generationen in Klosterreichenbach verbinde: das Freibad und sein Kiosk. Zu diesem Schluss kommt der Förderverein Freibad Klosterreichenbach in einer Mitteilung. Im vergangenen Jahr hätten viele Menschen im Kiosk ehrenamtlich zusammengearbeitet, um den Kioskbetrieb aufrechtzuerhalten.

Doch nicht nur aktiv arbeitende Kräfte hätten den Kiosk unterstützt: Viele freiwillige Kuchenbäckerinnen hätten mit einer kleinen Spende geholfen, den regelmäßigen Kaffee- und Kuchenbesuch zu sichern. Außerdem helfe die örtliche Wäscherei Kafa, die weiterhin die regelmäßig anfallende Wäsche umsonst wasche.

Seit dem vergangenen Jahr zählen laut Bericht des Vereins zum Förderverein Freibad Klosterreichenbach insgesamt 70 Mitglieder. Die Einnahmen des vergangenen Jahres hätten unter anderem die Investition in frisch gepflanzte Bäume für die Liegewiese ermöglicht, so dass mehr natürliche Schattenplätze entstehen. Die kürzlich stattgefundene Dorfaktion habe außerdem die Erneuerung des Sandkastenbereichs und die weitere Bepflanzung der Pflanzentröge am Außenbereich ermöglicht, heißt es weiter. Der Förderverein Freibad habe so einen Ort der Begegnung für alle Generationen geschaffen.

Badesaison beginnt am 10. Mai

Die Vorbereitungen des Vereinsteams für den Saisonauftakt laufen bereits: Mit der Schriftstellerin Stefanie Höfler und dem Musiker Burkhard Eulberg gibt es am Sonntag, 27. April, ab 18 Uhr einen besonderen Saisonauftakt des Fördervereins im Kiosk. Höfler liest aus Texten, die mit Sommer, Freibad und Alltag in einem Dorf zu tun haben, und Eulberg schafft mit seiner Musik eine besondere Stimmung. Auch der Kiosk öffnet bereits ab 18 Uhr für einen kleinen Vorgeschmack. Tatsächliche Saisoneröffnung des Kiosks ist am Freitag, 5. Mai, in Kombination mit dem Frauenflohmarkt der Dorfgemeinschaft. Das Freibad öffnet am 10. Mai.

Der Verein stellt dieses Jahr auch Kioskmitarbeiter oder Reinigungskräfte ein. Interessierte können sich per Mail an jobs@fvfk.org melden.