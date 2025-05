Freibad in Hornberg: Kassenautomat ist immer wieder defekt

Freibad in Hornberg

Immer wieder Ärger gibt es mit dem Kassenautomat im Hornberger Freibad. Das Gerät ist oft defekt. In der Sitzung des Gemeinderats schilderte Rolf Hess (SPD) erneute Probleme mit der Funktion der Anlage, die er bei seinem Besuch im Schwimmbad registrierte. „Wir sind jetzt schon seit Jahren dran, dass irgendetwas nicht geht,“ verschaffte Hess seinem Unmut Luft. Er wisse, dass die Verwaltung an „dem Thema dran sei“, vermisse jedoch Ergebnisse. Bereits im September 2024 sei zugesichert worden, die Missstände ernstlich anzugehen. Mal muss das Personal kassieren, was unter anderem die Aufsichtspflicht beeinträchtigt. Jüngst zerpflückte der Automat die Eintrittskarten. Die Fehlfunktionen sind laut Stadtbaumeisterin Pia Moser„jedes Mal andere“, derzeit mit der Programmierung. „Wir sind dran,“ sicherte Bürgermeister Marc Winzer die weitere Suche nach den Ursachen zu.