Freibad in Höfen: In der Saison 2026 wird das Wasser wieder wärmer

Die Sonne beheizt künftig das Höfener Nachtwächterbad. Ehrenamtliche leisteten Tausende von Arbeitsstunden. Was stand an bei der Hauptversammlung des Betreibervereins?
Rund 70 der insgesamt 512 Mitglieder haben die Hauptversammlung des Betreibervereins „Nachtwächterbad im Förteltal“ im Höfener Kursaal besucht. Die Vorstands-Doppelspitze, Britta Ehrke und Michael Zinke, blickte auf das Vereinsjahr zurück und würdigte die Leistungen der Helfer, die nicht nur den Badebertrieb am Laufen gehalten, sondern auch dafür gesorgt haben, dass alle Einrichtungen erhalten und zukunftsfähig hergerichtet wurden.