Die Freibad-Saison kann kommen. Das Haigerlocher Freibad-Team hat seine Vorbereitungen auf ihren Start am Samstag, 17. Mai, abgeschlossen und hofft einen super Bade-Sommer.

„Wenn das Wetter so bleibt, dürfte die Wassertemperatur bis zum Wochenende noch auf 22 Grad steigen“, schätzt Angelika Raddatz, die mit ihrem Chef Adam Kansy und Julia Hühnerfuss seit sechs Jahren das bewährte Team im Haigerlocher Familienfreibad bildet.

Lesen Sie auch

Seit März laufen die Vorbereitungen auf Hochbetrieb

Seit Anfang März bereiten Kansy, Hühnerfuss und Raddatz das Freibad auf Sommersaison vor. Die beiden Edelstahlbecken für Schwimmer und Nichtschwimmer sind geputzt und mit Wasser befüllt, die ganze Anlage präsentiert sich in Top-Zustand. Was noch fehlt, sind zwei Wipp-Tiere für den Spielplatz. „Die werden nächste Woche geliefert und sind schnell aufgebaut“, so Adam Kansy. Neue Fußballtore und eine neue Tischtennisplatte gibt’s übrigens auch.

Haigerlocher Freibad auf der Beliebtheitsskala ganz weit vorne

Unverändert bleiben dagegen die Eintrittspreise und auch der Kioskbetrieb liegt weiter in den Händen von Simone Bierau aus Geislingen. Der Kiosk wird sehr gelobt und nicht nur von Badegästen geschätzt – es gibt Leute, die nur ins Freibad kommen, um dort ihre Mittagspause zu verbringen.

Überhaupt hat das Haigerlocher Familienfreibad nach seiner millionenteuren Sanierung (inklusive Aufbau einer Wellenrutsche) erheblich an Attraktivität gewonnen und manches Freibad in der Nachbarschaft überholt.

Auf dem Vergleichsportal Testberichte.de kam es im Sommer 2024 mit 4,7 von fünf möglichen Sternen auf Platz 57 der hundert besten Freibäder in Deutschland – und landete damit natürlich auch auf Platz eins im Zollernalbkreis.

Kinovergnügen in lauer Sommernacht

Der Vorverkauf der Saison-Tickets für den Freibadsommer 2025 ist bereits gestartet. und das vom Freibadteam vorbereitete Saisonprogramm hat wieder einige Highlights zu bieten.

Darunter was ganz Neues: am Samstag, 19. Juli, verwandelt sich das Bad in Kooperation mit dem Kinomobil Baden-Württemberg nämlich in ein riesiges Open-Air-Kino. Es wird aber nicht bestuhlt, die Gäste können es sich auf mitgebrachten Picknick-Decken gemütlich machen und von dort aus den Film „Better Man“ mit Pop-Star Robbie Williams auf einer großen Leinwand schauen. Wenn das Wetter schlecht sein sollte, fällt das Filmvergnügen trotzdem nicht aus – dann wird eben in der alten Schulturnhalle geguckt.

Finale mit Hundeschwimmen

Eine Woche später, am Sonntag, 27. Juli, ist dann Familientag mit einem Programm für Groß und Klein. Mitten im Ferienmonat August, am 15. und 16. August, findet zudem ein Fußballcamp mit Beach-Soccer-Turnier statt. Dafür wird auf dem Volleyballfeld eine Rundumbande aufgebaut. Den krönenden Abschluss der Saison im Familienfreibad bildet Mitte September wie immer das Hundeschwimmen.

Ziel: Die Besucherzahl von 2024 übertreffen

Wenn die zu Ende ist, dann hoffentlich auch eine Saison die noch mehr Badegäste nach Haigerloch brachte, als 2024. Letztes Jahr wurden 56000 Besucher gezählt, was eigentlich eine ganz akzeptable Bilanz ist. „Aber die ersten drei Wochen nach Saisonstart war schlechtes Wetter“, so Adam Kansy. Er ist schon jetzt felsenfest davon überzeugt, dass es 2025 mehr Besucher werden.

Infos

Tageskarten

4,50 Euro (Erwachsene), 2,50 Euro (ermäßigt).

Zehnerkarten

40 Euro (Erwachsene), 20 Euro (ermäßigt).

Saisonkarten

80 Euro (Erwachsene), 40 Euro (ermäßigt).

Familienkarte 1

150 Euro (zwei Erwachsene mit allen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Kinder bis 16 Jahre, einschließlich Schüler und Studenten bis zum vollendeten 25. Lebensjahr).

Familienkarte 2

110 Euro (ein Erwachsener mit allen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Kinder bis 16 Jahre, einschließlich Schüler und Studenten bis zum vollendeten 25. Lebensjahr).

Wichtige Eckdaten

532 Quadratmeter großes Schwimmerbecken; 483 Quadratmeter großes Nichtschwimmerbecken; 1,5 Hektar große Liegefläche, Sprungtürme (Ein- und Drei-Meter-Brett), Wellenrutsche, Nassbereich für Kleinkinder, Spielplatz und Holzliegepodeste.