Freibad in Bad Teinach: Nächste Saison wird der Badespaß teurer

Nur das Tagesticket für Kinder wird nicht teurer. Ob auch die Inhaber von Ehrenamtskarten künftig eine Ermäßigung erhalten, ist noch nicht entschieden.

Die Stadt Bad Teinach-Zavelstein wird im kommenden Jahr die Eintrittspreise fürs Freibad anpassen und teilweise deutlicher anheben, als es die Verwaltung ursprünglich vorgesehen hatte. Mit einer Ausnahme: Das Tagesticket für Kinder bleibt im Preis unverändert. Das hat der Bad Teinacher Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung ohne Gegenstimme beschlossen.

Das sind die neuen Preise Erwachsene müssen für einen Besuch im Freibad künftig fünf Euro zahlen (bisher 4,50 Euro), der Preis für die Familienkarte steigt von zwölf auf 14 Euro. Das Zwölferticket für Erwachsene kostet ab dem kommenden Sommer 45 Euro (bisher 40 Euro), für das Zwölferticket für Kinder werden künftig 24 Euro fällig und damit drei Euro mehr als in den vergangenen beiden Badesaisons. Der Preis für die Feierabendkarte steigt von 2,50 auf drei Euro. Bei der Jahreskarte für Erwachsene wird der Preis um zehn Euro von seither 65 auf nun 75 Euro angepasst, für Kinder steigt der Preis der Saisonkarte von 34 auf 40 Euro. Die Familienjahreskarte kostet künftig 150 Euro, zuletzt wurde diese für 125 Euro angeboten. Das Ausleihen eines Liegestuhls kostet pro Tag künftig drei Euro (bisher 2,50 Euro).

Das sind die Gründe

Dass der Gemeinderat fast durchweg höhere Eintrittspreise vorgeschlagen und beschlossen hat, als es die Verwaltung in ihrer Vorlage vorgesehen hatte, hat zweierlei Gründe: Einerseits machte Stadträtin Verena Großmann von der Bürgerliste deutlich, dass die von der Verwaltung vorgeschlagenen Eintrittspreise wie die Erwachsenen-Tageskarte für 4,60 Euro oder die Feierabendkarte für 2,60 Euro ein umständliches Hantieren mit viel Kleingeld erforderlich machten.

Andererseits sind die Räte überzeugt, dass die Besucher nach wie vor ein attraktives „Freibad ohne jeden Makel“ nutzen können, wie es Gundolf Greule (Grüne) formulierte. Außerdem habe die Stadt kontinuierlich in das Bad investiert, müsse aber trotzdem einen jährlichen Abmangel von mehr als 200 000 Euro tragen. Dass der Abmangel für das Bad im Vergleich zu anderen Kommunen erfreulich niedrig sei, liegt laut Bürgermeister Markus Wendel nicht zuletzt an den geringen Personalkosten, da viele Ehrenamtliche im Bad im Einsatz seien.

So ist die Saison 2025 gelaufen

Die jüngste Saison ist laut Bürgermeister Wendel mit mehr als 35 000 Besuchern und Einnahmen aus Eintrittsentgelten von mehr als 100 000 Euro überaus gut gelaufen. Dies war laut Rathauschef vor allem dem schönen Wetter zum Saisonstart zu verdanken. So habe man eine vierstellige Zahl an Saisonkarten verkauft und damit deutlich mehr als sonst üblich. Sei das Wetter zum Beginn der Badesaison über einen längeren Zeitraum schlecht, würden viele der Besucher schon ab der dritten, vierten Woche beginnen zu rechnen und nicht selten auf den Kauf einer Saisonkarte verzichten. Die Anpassung der Preise war zuletzt 2024 erfolgt. Damals hatte das Ratsgremium von der Verwaltung gefordert, die Preise regelmäßig anzupassen, da auch die Kosten für das Bad kontinuierlich steigen.

Ob künftig auch die Inhaber einer Ehrenamtskarte eine Ermäßigung erhalten werden, will das Gremium im kommenden Frühjahr entscheiden. Uneins war man sich bei der jüngsten Sitzung, ob mit der Ehrenamtskarte nur ein Nachlass auf Tageskarten gewährt werden soll ober auch auf Saisonkarten. Und wie eine mögliche Ermäßigung beim Kauf einer Familienkarte aussehen könnte. Bürgermeister Wendel wollte hier keinen Schnellschuss machen.

Inhaber von Gästekarten können sich indes schon jetzt auf reduzierte Preise freuen. Das Tagesticket für Erwachsene liegt mit 4,50 Euro künftig um 50 Cent unter dem Normaltarif, bei den Zwölferkarten sparen die Gäste fünf Euro (40 Euro) und bei den Saisonkarten sieben Euro (68 Euro) gegenüber dem Regelpreis.