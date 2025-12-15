Freibad in Bad Teinach: Nächste Saison wird der Badespaß teurer

Nur das Tagesticket für Kinder wird nicht teurer. Ob auch die Inhaber von Ehrenamtskarten künftig eine Ermäßigung erhalten, ist noch nicht entschieden.
Die Stadt Bad Teinach-Zavelstein wird im kommenden Jahr die Eintrittspreise fürs Freibad anpassen und teilweise deutlicher anheben, als es die Verwaltung ursprünglich vorgesehen hatte. Mit einer Ausnahme: Das Tagesticket für Kinder bleibt im Preis unverändert. Das hat der Bad Teinacher Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung ohne Gegenstimme beschlossen.