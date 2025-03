Freibad in Bad Liebenzell: Wie teuer wird der Eintritt?

Freibad in Bad Liebenzell

1 Die Kosten für den Betrieb des Freibades sind gestiegen. Deshalb wird eine Erhöhung der Eintrittspreise diskutiert. Foto: Thomas Fritsch

Wegen gestiegener Personal- und Energiekosten will die Verwaltung die Eintrittspreise für das Freibad um zehn Prozent erhöhen. Manchem im Gemeinderat ist das noch zu wenig.









Bald wird es wärmer. Dann startet auch die Freibadsaison wieder. Viele warten darauf. Doch müssen die Besucher in diesem Jahr wohl tiefer in die Tasche greifen. 4,20 Euro kostete die Tageskarte im vergangenen Jahr, die Saisonkarte 73 Euro. Diese Preise gelten seit einer fünfprozentigen Erhöhung vor zwei Jahren, wie Kämmerer René Kaufmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte.