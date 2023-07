Der Schreck dürfte am Mittwochmorgen bei den Mitarbeitern des Freibades in Bad Liebenzell sehr groß gewesen sein. Um kurz vor sechs Uhr morgens habe ihn ein Kollege angerufen, erzählt Betriebsleiter und Schwimmmeister Robert Basche. Inhalt des Telefonates: Im Becken fehlt ein Drittel des Wassers.

Klappe steht offen

Eine Ursachensuche habe schnell ein Ergebnis gebracht. „Ein 30 Jahre altes elektronisches Bauteil ging über Nacht kaputt“, so Basche. Eine Klappe sei so offen gestanden. Und darüber hätten sich dann etwa 300 Kubikmeter Badewasser in die Kanalisation verabschiedet. Deshalb habe er gleich bei der Kläranlage angerufen. Die hätte wegen der Wassermenge aber keine Probleme gehabt.

Am Mittwoch stand dann also die Reparatur an. Einziges Problem: „Das Bauteil wird nicht mehr hergestellt“, erklärt Basche. Man hatte zufällig aber noch ein passendes Ersatzteil da. Ein Vertreter von Elektrotechnik Volz kam kurzfristig und baute es noch am Nachmittag ein. Das Freibad blieb trotzdem den ganzen Mittwoch geschlossen. Er könne das ganze System erst wieder anschalten, wenn die Becken gefüllt seien, begründet Basche diese Entscheidung.

Von der kurzfristigen Schließung waren einige Gäste überrascht und mussten am Eingang umkehren. Auf der Homepage gab es keine Information. Lediglich ein Schild am Eingang des Freibades verwies auf den technischen Defekt. Darauf stand auch, dass man hoffentlich am Donnerstag wieder öffnen könne. Mittwochmittag war Basche diesbezüglich optimistisch. Gäste die auf Nummer sicher gehen wollen, dürfen unter der Telefonnummer 07052/92 09 23 die Kasse anrufen und sich nach dem aktuellen Stand erkundigen.