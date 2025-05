Drei Verletzte bei Fest in Monakam Männer geraten aneinander – Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen an

Am Abend des 30. April hat es in der Waldstraße in Monakam ein Fest gegeben. Doch beim Feiern ist es nicht geblieben. Das teilte die Polizei nun auf Nachfrage unserer Redaktion mit.