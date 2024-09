Freibad in Bad Liebenzell: Drohte ein Streit zwischen zwei Besuchern zu eskalieren?

Freibad in Bad Liebenzell

1 Die Freibad von Bad Liebenzell aus der Vogelperspektive Foto: Thomas Fritsch

Eine Besucherin des Freibades in Bad Liebenzell hat sich von einem Badegast bedroht gefühlt. Einem Schwimmmeister der Stadt wirft sie vor, nicht versucht zu haben zu schlichten. Doch die Stadt Bad Liebenzell verteidigt das Vorgehen des Schwimmmeisters.









Am vorletzten Öffnungstag dieser Saison habe eine Besucherin das Freibad von Bad Liebenzell unverrichteter Dinge wieder verlassen müssen, teilte diese Besucherin unserer Redaktion mit. Sie habe sich durch einen Mann bedroht gefühlt. „Der Grund war, dass ich mich auf seiner ‚Bank‘ am Beckenrand setzte im Schatten, während er im Wasser war“, so die Besucherin über den Vorfall.