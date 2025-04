Freibad in Altensteig: Mit frischem Quellwasser punkten

Freibad in Altensteig

1 Lucas Duda, David Mössing, Stefan Mießler und der kaufmännische Leiter der Altensteiger Stadtwerke, Florian Weinhardt (von links) freuen sich auf viele Freibadbesucher in der am 11. Mai beginnenden Saison. Foto: Köncke

Die Freibadsaison in Altensteig beginnt in diesem Jahr am Sonntag, 11. Mai, und dauert – abhängig von der Wetterlage – bis Mitte September. Neu ist die Wiedereinführung des Frühschwimmens. Das Wasser kommt von den Prim- und Thannbachquellen.









Anders als in der Vergangenheit wird am Eröffnungstag kein Eintritt erhoben. Damit wollen die Stadtwerke als Betreiber der Freizeiteinrichtung am Ortsausgang den Appetit anregen für den Besuch „eines der schönsten Freibäder im Kreis Calw“. Als Beispiel werden die romantische Lage, der Service und das zugeführte Quellwasser angeführt.