Auch wenn tropische Nächte mit warmen Temperaturen am Schlafen hindern, haben sie bei Veranstaltungen wie dem Candle-Light-Schwimmen im Haigerlocher Freibad doch etwas für sich. Rund 180 Besucher schwammen am Freitagabend bei Kerzenschein.

Schwimmen im Lichterschein von 1000 Kerzen, unter einem Himmel mit abertausenden von Sternen, in einer warmen, fast tropischen Nacht draußen Sitzen, an der Bar einen Cocktail mit klirrenden Eiswürfeln Trinken und all dies begleitet von handgemachter Pianomusik – das war das Candle-Light-Schwimmen 2023 am Freitagabend im Freibad Haigerloch.

Der Sommer ist zurückgekommen, tagsüber herrschen nach längerer Regenphase mittlerweile wieder mehr als 30 Grad. Diese pünktliche Rückkehr des Sommers kam den Veranstaltern gerade recht, schließlich tut es der Atmosphäre des Candle-Light-Schwimmens gut, wenn es abends nicht bitterkalt ist, sondern es sich noch gut in Badeklamotten aushalten lässt.

Herrlich illuminierte Schwimmbad-Landschaft

Im Freibad bot sich nach Einbruch der Dunkelheit dem Publikum ein wahres Lichtermeer aus Kerzen- und Fackelschein, Lampions und einer herrlich illuminierter Schwimmbad-Landschaft. Freibadchef Adam Kanz wies auch auf die Bäume auf den Liegewiesen hin, die in diesem Jahr erstmals illuminiert wurden. Auch die Gräser und Blumen rund ums Bad waren mit Lichtern gekonnt in Szene gesetzt.

Ein kleiner Höhepunkt der romantischen Nacht, die immer noch etwas weniger als 30 Grad warm war, war das Gedicht „Mondnacht“ von Joseph von Eichendorff, das Rettungsschwimmerin Angelika Raddatz über Lautsprecher vortrug.

Anja aus Stuttgart, die nun seit zwei Jahren in Balingen wohnt, kam mit ihren Freundinnen nach Haigerloch ins Freibad, um ihren Geburtstag beim Candle-Light-Schwimmen nachzufeiern.

Jeder Besucher wurde mit einem Glas Sekt begrüßt

Neben dem Kiosk mit den üblichen Schwimmbad-Leckereien, bot ein Stand Rote Würste, Currywurst, Pommes und Burger sowie Bergbier an. Direkt nebenan wurden frische Crêpes serviert und an der Cocktailbar im Eingangsbereich zu den Becken konnte man sich mit leckeren Cocktails den Abend versüßen.

Auf einem Roten Teppich wurde jede Besucher mit einem Glas Sekt begrüßt – laut Kanz waren es an diesem Abend rund 180 Schwimmbadgäste.