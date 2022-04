2 Am Muttertag öffnet das Geislinger Schlossparkbad wieder. Foto: Schnurr

Saisonkarten werden im Geislinger Schlossparkbad in diesem Jahr auf einen Schlag deutlich teurer: Der Gemeinderat hat unlängst Preiserhöhungen von mehr als 30 Prozent zugestimmt.















Link kopiert

Geislingen - Saisonkarten werden im Geislinger Schlossparkbad in diesem Jahr auf einen Schlag deutlich teurer: Der Gemeinderat hat unlängst Preiserhöhungen von mehr als 30 Prozent zugestimmt.

Die Geislinger Stadtverwaltung plant 2022 nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen wieder eine normal lange Freibadsaison. Diese soll am Muttertag, 8. Mai, beginnen und bis zum letzten Sonntag in den Sommerferien, 11. September, dauern.

Saisonkarten im Vergleich zum Vorjahr bis zu 32,5 Prozent teurer

Während die Tageskarten gleich viel kosten werden (8,70 Euro für Familien, 3,80 Euro für Erwachsene, zwei Euro mit Ermäßigung), werden die Saisonkarten spürbar teurer: Familien bezahlen 85 statt 65 Euro im vergangenen Jahr (plus 30,7 Prozent), Erwachsene 53 statt 40 Euro (plus 32,5 Prozent) und ermäßigte Besucher 27 statt 22 Euro (plus 22,7 Prozent).

Die Saisonkarten sollen teurer werden, um in einer normal langen Badesaison das Verhältnis zum Preis der Einzelkarten wiederherzustellen, erklärte Geislingen Kämmerer Oliver Juriatti vor der Abstimmung. Diese Anpassung sei wegen des ohnehin bestehenden Abmangels unvermeidlich.

Außerdem wirkt der Preissprung großer, als er tatsächlich ist: 2019, im Jahr vor der Corona-Pandemie, kosteten die Saisonkarten 75, 50 und 25 Euro. Ihr Preis war in den beiden Badesaisons mit nur elf Öffnungswochen gesenkt worden.

Mehreinnahmen von 2900 Euro erwartet

Reich wird Geislingen auch nach der bevorstehenden Freibad-Preiserhöhung nicht: Juriatti rechnet dadurch mit Mehreinnahmen von rund 2900 Euro.

Im Vergleich mit anderen Freibädern in der Umgebung ist das Schlossparkbad zudem günstig: Nur in Rosenfeld bezahlen erwachsene Besucher noch weniger für eine Tageskarte, die in Geislingen 3,80 Euro kostet. Und Familien-Saisonkarten kosten im Sofienbad sogar 100 Euro.