1 So könnte es im Schlossparkbad bald schon wieder aussehen: Am Muttertag wird die Freibadsaison in Geislingen eröffnet. Foto: sb/Stadt

Die Trockenzeit in Geislingen endet schon bald: Am Muttertag öffnet das Schlossparkbad wieder seine Tore. Für die Sicherheit der Besucher sorgen neue Rettungsschwimmer. Und auch für die jungen Badegäste soll es ein Upgrade geben.









Die Freibadsaison in Geislinger rückt immer näher: Bald können Besucher im Schlossparkbad wieder im Becken ihre Bahnen ziehen, von der großen Rutsche schlittern oder auf den Wiesen in der Sonne liegen. Am Muttertag, 14. Mai, soll das Schlossparkbad wieder für Besucher geöffnet werden. Das sagt Theresa Schaitel, die stellvertretende Hauptamtsleiterin auf Nachfrage unserer Redaktion.

Gute Nachrichten gebe es zudem für alle Badegäste, sagt Schaitel: Trotz der insgesamt gestiegenen Energiekosten sollen die Eintrittspreise auch in diesem Jahr nicht erhöht werden, verrät Schaitel. Denn das Freibad in Geislingen werde seit vielen Jahren mithilfe einer Solaranlage auf dem Dach des benachbarten Schulzentrums beheizt. So können die Badegäste im Sommer weiterhin in warmen Wasser springen, ohne das die Preise erhöht werden müssen.

Drei Rettungsschwimmer sorgen für Sicherheit

Auch das Personal für die Eröffnung steht bereit. Für die diesjährige Freibadsaison hat die Stadt Geislingen in einer öffentlichen Ausschreibung nach neuen Rettungsschwimmern gesucht. Diese seien laut Schaitel nun gefunden.

Drei Rettungsschwimmer seien in diesem Jahr im Einsatz, die für die Sicherheit der Badegäste sorgen. Somit könne das Bad in der kommenden Saison mit dem Betriebsleiter Franz Schalla und Stefanie Gogoll, der neuen Fachangestellten für Bäderbetriebe, auf insgesamt fünf Schichtverantwortliche zurückgreifen.

Neue Elefantenrutsche im Kinderbecken

Die jungen Badegäste können sich auf Spaß im Kinderbecken freuen: Vor Saisonstart soll die kleine rosafarbene Wasserrutsche in Form eines Elefanten durch einen neuen Elefanten ersetzt werden, kündigt Schaitel an.

Ansonsten sei das Freibad bereit für den Start: Es seien lediglich noch diverse Maßnahmen in der Technik zu erledigen, „die jedoch für den Badegast unentdeckt bleiben“.