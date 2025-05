Das Schlossparkbad öffnet erstmals am kommenden Sonntag, 11. Mai. Der Wetterbericht verspricht viel Sonne.

Sonnig soll es am kommenden Wochenende zwar werden, aber vermutlich keine 20 Grad warm. Hartgesottene Frühschwimmer wird das vermutlich nicht abschrecken, erstmals in diesem Jahr ihre Bahnen im Schlossparkbad zu ziehen.

In Geislingen startet die Freibadsaison traditionell am Muttertag. Deshalb öffnet die Anlage zwischen Schloss, Sporthalle und Schulzentrum am kommenden Sonntag, 11. Mai, zum ersten Mal.

Badebetrieb ist ab dann täglich von 8 bis 19.45 Uhr. Besitzer von Dauerkarten, die in der neuen Saison für Erwachsene 65 Euro kosten, dürfen dienstags und donnerstags bereits ab 7 Uhr ins Becken.

Mit Solarwärme beheizt

Darin dürfte es zumindest am Muttertag auch wärmer sein als an der frischen Luft: Das Schlossparkbad wird mit Solarwärme beheizt – und davon soll ab Freitag in der Sonnenstadt Geislingen laut Wettervorhersage reichlich vom Himmel kommen.