Freibad für Vierbeiner einen Tag geöffnet: Hunde gehen auf der Schütte baden

1 Der siebenjährige Teddy ist nicht wirklich vom kalten Nass begeistert. Foto: Peter Morlok

Ungewöhnliche Badegäste hatte am Montag das kleine Freibad auf dem Campingplatz Schütte. Wir haben geschaut, wie groß das Vergnügen war.









Link kopiert



Montagsmorgens um 9 Uhr ist die Welt auf dem Horber Campingplatz in Ordnung. Ein Camper kommt mit dem E-Roller am Empfang vorbei und holt sich seine Tageszeitung, ein anderer spült das Frühstücksgeschirr ab und ein Herr in Badehose geht ins Duschhäusle. Über der Anlage liegt die lässige Ruhe eines frühen Morgens, die jedoch plötzlich von Hundegebell durchbrochen wird.