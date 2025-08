Badnutzer werden in zwei Lager gespalten

Freibad-Debatte in Schopfheim

1 Foto: Die Oberbadische In Schopfheim soll ein Naturschwimmbad entstehen. Dazu hat unsere Leserin Susanne Teipel Mustermann folgende Meinung.







Jetzt kommt es so, wie es kommen muss, wenn es keine ordentliche Aufklärung der Bürger bezüglich der unterschiedlichen Bädervarianten gibt. Die Interessen der unterschiedlichen Nutzer, hier der DRLG, werden wahrgenommen, um ihre Schäfchen schon mal ins Trockene zu bringen. Natürlich nicht, ohne ein wenig Kritik am Vorgehen in der Gemeinderatssitzung zu üben.