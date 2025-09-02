Freibad Blumberg: Kinder brauchen Schwimmkenntnisse

Das Panoramabad Blumberg trainiert den Nachwuchs. Betriebsleiter Uwe Setzer spricht über den Saisonverlauf.
Zwei Wochen vor Ende der Badesaison kann Uwe Setzer als Betriebsleiter im Panoramabad in Blumberg etwas aus dem Nähkästchen plaudern. Der gelernte Fachangestellte für Bädertechnik macht diese Arbeit in Blumberg schon seit fünf Jahren und ist über die Firma Pooltrend angestellt. Zusammen mit seinen anderen Freibadkollegen und den freiwilligen Helfern der DLRG ist er für die Sicherheit der Gäste zuständig und kümmert sich auch um die Wasserqualität der Becken.