Freibad Bad Liebenzell: Doch Saisonkarten – Familien können aufatmen, zahlen aber mehr

Mit der neuen Freibadsaison kommt auch ein neues Ticketsystem. Damit sollten zunächst die Familien-Saisonkarten wegfallen. Doch der Gemeinderat hatte etwas dagegen.
Die Freibadsaison steht vor der Tür. Damit ändert sich im Bad Liebenzeller Schwimmbad einiges. Bei der Haushaltskonsolidierung im vergangenen Jahr wurde auch über die Auswirkungen der freiwilligen Maßnahmen der Stadt auf den städtischen Haushalt diskutiert. Dazu gehört auch das Freibad. Das kostet die Stadt jedes Jahr viel Geld, sollte aber erhalten werden. Um den jährlichen Verlust zu verringern, wurden über den Jahreswechsel mehrere Weichen für die Zukunft gestellt, heißt es in der Sitzungsvorlage zur jüngsten Gemeinderatssitzung. So wurden etwa Fördermittel aus der sogenannten „Sportmilliarde“ beantragt. Zudem wurde ein Förderverein gegründet, der im Freibad mitarbeiten will, um die Stadtkasse zu entlasten.