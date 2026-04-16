Freibad Bad Liebenzell: Doch Saisonkarten – Familien können aufatmen, zahlen aber mehr

Mit der neuen Freibadsaison kommt auch ein neues Ticketsystem. Damit sollten zunächst die Familien-Saisonkarten wegfallen. Doch der Gemeinderat hatte etwas dagegen.

Die Freibadsaison steht vor der Tür. Damit ändert sich im Bad Liebenzeller Schwimmbad einiges. Bei der Haushaltskonsolidierung im vergangenen Jahr wurde auch über die Auswirkungen der freiwilligen Maßnahmen der Stadt auf den städtischen Haushalt diskutiert. Dazu gehört auch das Freibad. Das kostet die Stadt jedes Jahr viel Geld, sollte aber erhalten werden. Um den jährlichen Verlust zu verringern, wurden über den Jahreswechsel mehrere Weichen für die Zukunft gestellt, heißt es in der Sitzungsvorlage zur jüngsten Gemeinderatssitzung. So wurden etwa Fördermittel aus der sogenannten „Sportmilliarde“ beantragt. Zudem wurde ein Förderverein gegründet, der im Freibad mitarbeiten will, um die Stadtkasse zu entlasten.

Freibad hat jetzt modernes Ticketsystem Auch das Zugangssystem sei auf ein modernes Ticketsystem umgestellt worden. Die Besucher können mit dem Smartphone buchen und erhalten einen QR-Code, mit dem sie Zugang zum Freibad erhalten. Damit werde kein Kassenpersonal mehr benötigt, sodass ein größerer Kostenfaktor entfällt, heißt es weiter. Wermutstropfen dabei: Im Gegenzug fällt die Möglichkeit weg, den Eintritt vor Ort bar zu bezahlen. Der Förderverein hat allerdings angekündigt, das Kassenhäuschen zu Stoßzeiten am Wochenende mit ehrenamtlichem Personal zu besetzen und so Barzahlung doch vor Ort zu ermöglichen.

Mit dem neuen Bezahlsystem werden die bisherigen Tageskarten durch Einzeltickets ersetzt. Konnte man bisher mit einer Tageskarte das Freibadgelände zwischendurch verlassen, geht das künftig nicht mehr, da der QR-Code nur einmal genutzt werden kann und dann verfällt.

Streichung sorgt für Diskussion

Zudem war ursprünglich vorgesehen, die Familien-Saisonkarten zu streichen. Die Familienkarten seien durch das neue System nicht mehr umsetzbar, da für jede Person ein eigenes Produkt angelegt werde, sagte Hauptamtsleiter Fabio Hubert. Es gebe aber Möglichkeiten mit Rabattierungen.

Dietmar Lehmann-Schaufelberger, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Gemeinderat und Beisitzer im Vorstand des Schwimmbadfördervereins, rechnete vor, dass eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern jetzt 260 Euro für die Saisonkarten zahlen müssten. Bislang kostete die Familienkarte aber nur 178 Euro – auch wenn mehr als zwei Kinder zur Familie gehören. Er warb dafür, es bei den alten Gegebenheiten zu belassen und stellte den Antrag, die Familienkarte wieder einzuführen, mit einem moderaten Aufschlag auf 195 Euro.

25 Prozent Ermäßigung für Familien

Dietmar Fischer (CDU) sprach sich dafür aus, Angehörigen einer Familie jeweils 25 Prozent Rabatt zu gewähren, auch Alleinerziehende könnten so entlastet werden. Auch Ekkehard Häberle (ZBL) unterstützte dies. Bürgermeister-Stellvertreter Sebastian Kopp unterbrach daraufhin kurz die Sitzung, damit die Verwaltung den Antrag durchrechnen und anschließend vorstellen konnte. Dies tat Hubert dann, der die Änderung direkt in die Satzung einarbeitete. Familienkarten kosten nun also maximal 195 Euro für zwei Erwachsene und zwei oder mehr Kinder.

Auch das Ehrenamt wird unterstützt

Ebenfalls mit eingearbeitet wurde noch die Ermäßigung für Inhaber der Ehrenamtskarte. Diese erhalten, wie die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Liebenzell, eine Ermäßigung von 50 Prozent und zahlen somit 44 Euro für die Saisonkarte. Das Einzelticket kostet drei Euro (statt 5,50 Euro).

Einstimmig beschloss der Gemeinderat die neue Entgeltordnung für das städtische Freibad für die kommende Saison.

Die neuen Eintrittspreise

Ab der Saison 2026

gelten folgende Preise für den Eintritt ins Bad Liebenzeller Freibad:

Erwachsene:

Einzelticket 5,50 Euro, Saisonkarte 88 Euro.

Kinder ab vier Jahren und Jugendliche bis 18 Jahren:

Einzelticket drei Euro, Saisonkarte 42 Euro.

Familien-Saisonkarten:

ein Elternteil plus ein Kind 97,50 Euro; ein Elternteil und zwei oder mehr Kinder 129 Euro; zwei Elternteile und ein Kind 163,50 Euro; zwei Elternteile und zwei oder mehr Kinder 195 Euro.

Ermäßigter Eintritt:

Einzelticket vier Euro, Saisonkarte 70 Euro.

Ehrenamtskarte:

Einzelticket drei Euro, Saisonkarte 44 Euro.