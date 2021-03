1 Mitglieder des Interessengemeinschaft (IG) FreiBadHerrenalb werden den Freibadbetrieb unterstützen. Ob das Freibad aber öffnen wird, steht noch nicht fest. Foto: Glaser

Ob das Freibad Bad Herrenalb wie geplant am 15. Mai öffnen wird, steht noch nicht fest. Der Gemeinderat wird am kommenden Mittwoch darüber abstimmen.

Bad Herrenalb - Für die Interessengemeinschaft (IG) FreiBadHerrenalb steht aber heute schon fest: Sie unterstützt ehrenamtlich den Betrieb.

Zusätzliches Personal

24 Helfer haben sich bereits gemeldet, um in der kommenden Freibadsaison Aufsicht zu führen, damit Attraktionen wie die 45 Meter lange Rutsche, der Bouleplatz und das Volleyballfeld öffnen dürfen. Hintergrund: Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie braucht es zusätzliches Personal, das darauf achtet, dass die Abstandsregeln eingehalten werden.

Meldung per E-Mail

Mit den Helfern der IG können während der ganzen Badesaison zwei Schichten am Nachmittag abgedeckt werden. "Es dürfte aber niemand ausfallen und auch sonst nichts schiefgehen", sagt Ingo Johannsen, der die Helfer der IG koordiniert. Deshalb braucht es weitere Unterstützer, die bereit sind, regelmäßig eine Schicht von etwa drei Stunden pro Woche zu übernehmen. Wer seine Schicht geleistet hat, darf anschließend kostenlos schwimmen gehen.

Sebastian Graubner, Vorsitzender der IG FreiBadHerrenalb, freut sich, wenn möglichst viele Bürger der Stadt bereit sind, den Betrieb "ihres" Freibads unterstützen. Besondere Hoffnung setzt er in alle, die sich dem Freibad besonders verbunden fühlen. Das sind Teilnehmer am Sponsoren- oder Hundeschwimmen, Sportler, Mitglieder der Rettungsorganisationen oder Sportvereine. Melden kann man sich per E-Mail an helfen@freibadherrenalb.de.

Die Stadtverwaltung hat für die Gemeinderatssitzung folgenden Beschlussantrag formuliert: "Der Gemeinderat beschließt die Öffnung des Freibades im Sommer 2021 und die Übernahme der zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von circa 100 000 Euro."