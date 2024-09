Freibad Altensteig: Unbeständiges Wetter verhagelt Bilanz

1 Die Zahl der Badegäste im Altensteiger Freibad blieb dieses Jahr ein gutes Stück hinter den Erwartungen zurück. Foto: Manfred Köncke

In Altensteig neigt sich die Freibadsaison dem Ende zu. Am letzten Öffnungstag des Jahres ist der Eintritt frei.









Die Freibadsaison 2024 in Altensteig endet am Sonntag, 8. September. An diesem Tag kann man zum letzten Mal ab 9.30 Uhr in der idyllisch gelegenen Freizeitanlage im 50-Meter-Becken schwimmen, vom Ein-Meter-Brett springen, Beachvolleyball und Tischtennis spielen (Schläger und Bälle werden gestellt), auf der 70-Meter-Rutsche durch kurvige Röhren gleiten, unter schattenspendenden Bäumen relaxen und sich am Kiosk mit Eis, Bratwürsten und anderen Genüssen versorgen. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.