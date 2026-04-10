Frei Lacke wird 100 Jahre alt: Wie ein Visionär aus Döggingen die Lackindustrie prägte

Emil Frei gründete mit einer Drogerieausbildung das weltweit erfolgreiche Unternehmen Frei Lacke in Döggingen. Heute beschäftigt die Firma mehr als 650 Mitarbeitende.
Eigentlich hätte er die Landwirtschaft seiner Eltern Karl und Franziska Frei übernehmen sollen. Doch der am 4. September 1885 in Döggingen geborene Emil Frei schlug einen anderen Weg ein. Nach seiner Schulzeit begann er in einer Drogerie mit einer Fachabteilung für Farben und Lacke eine Kaufmannslehre und legte damit den Grundstein für ein weltweit agierendes erfolgreiches Unternehmen.