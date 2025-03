Snowboardcrosserin Jana Fischer will den Frust beiseite fahren

Freestyle WM in St. Moritz

1 Immer positiv bleiben: Snowboardcrossinn Jana Fischer peilt bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz am Wochenende einen Top-10-Platz an. Foto: DSV

Die Bräunlingerin möchte die für sie bislang enttäuschende Weltcup-Saison im Skigebiet Corviglia vergessen machen. Läuft es für sie wieder wie vor zwei Jahren bei der WM in Georgien?









Link kopiert



An diesem Donnerstag (12.30 Uhr) startet Snowboardcrosserin Jana Fischer (Bräunlingen/SC Löffingen) mit der Qualifikation in die Weltmeisterschaft in St. Moritz. Die 25-Jährige bleibt trotz ihrer bislang enttäuschenden Weltcup-Saison (aktuell auf dem 13. Platz) positiv.