Oh, ist das bitter – Snowboardcrosserin Jana Fischer scheitert in der Quali

1 Enttäuschung pur: Jana Fischer hatte sich für das Einzelrennen am Freitag so viel vorgenommen. Aber sie scheiterte bereits knapp in der Qualifikation. Foto: Rudi Wyhlidal

Die Bräunlingerin ist beim WM-Rennen am Freitag nur Zuschauerin. Platz 17 ist zu wenig. Sie setzt noch auf den Teamwettbewerb am Samstag.









Oh, das tut weh! Snowboardcrosserin Jana Fischer belegte am Donnerstag nach zwei Qualifikationsdurchgängen nur den 17. Platz. Damit muss die Bräunlingerin beim WM-Hauptrennen am Freitag zuschauen. Zumindest bleibt ihr am Samstag (11 Uhr) dann noch der Teamwettbewerb. Hier steht allerdings ihr deutscher Teamkollege noch nicht fest.