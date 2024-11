Frederick Tag in Balingen: Sichelschüler tauchen in die Welt der Bücher ein

„Während die anderen Mäuse Vorräte für den Winter sammeln, sammelt Frederick lieber Wörter, Farben und Sonnenstrahlen. Als die Wintertage grau und lang werden, steuert Frederick seinen Teil zur Überwinterung bei und erzählt mit seinen ‚Vorräten‘ wunderschöne Geschichten und wird zum Dichter ernannt.“ So heißt es auf der Internetseite der Leseaktion.

Ziel ist es, bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Lust am Lesen zu steigern. Deswegen wurde der Frederick Tag 1997 initiiert. Das Land Baden-Württemberg wirbt seither jährlich in der Zeit vor und nach dem 20. Oktober mit dem Frederick Tag für eine aktive Leseförderung, für eine Verbesserung der Lesekompetenz sowie für den Umgang mit Literatur.

Im Rahmen der von der Landesregierung 1997 vorgestellten Aktion „Baden-Württemberg: Orte für Worte. Literatur Lesen“ soll das Lesen und die Literatur in Baden-Württemberg umfassend gefördert werden. Angeregt durch den österreichischen „Andersen Tag“ zur Förderung von Kinder- und Jugendbüchern wurde als zentrales Literatur-Lese-Fest der „Frederick Tag“ geschaffen. Initiator war das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Die Frederickwoche brachte kurz vor den Herbstferien zum wiederholten Mal in der Sichelschule viel Freude, wie Rektor Alexander Götz mitteilt. „Das Ziel dieser Veranstaltungswoche ist es, sowohl bei kleinen als auch großen Lesern die Freude am Lesen zu fördern und zu unterstützen.“

Zahlreiche Vorlesegäste, darunter Dirk Abel

Auch in diesem Jahr konnten sich die Schülerinnen und Schüler der Sichelschule in den Klassenstufen 1 bis 6 auf eine wunderbare Woche rund um das Thema Lesen freuen. Besonders erfreulich war der Besuch zahlreicher Vorlesegäste, darunter Oberbürgermeister Dirk Abel, Landrat Martin Pauli, Angela Godawa vom Schulförderverein, Bastian Greschek, Leiter der Musikschule in Balingen, sowie Felix König, Geschäftsführer des HBW Balingen-Weilstetten.

Zudem erklärten sich zusätzlich weitere Freiwillige bereit, in den verschiedenen Klassenstufen Vorlesestunden zu gestalten. „Alle Kinder und Lehrkräfte der Sichelschule in Balingen freuen sich jedes Jahr über das zahlreiche Engagement der Vorlesepatinnen und Paten“, sagt Götz.

Highlight war laut Sichelschule die Autorenlesung von Boris Pfeiffer, der unter anderem für seine Werke die „Drei ???-Kids“, “Das Erbe des Rings” und zahlreiche andere Jugendbücher bekannt ist. Die Veranstaltung bot den Schülerinnen und Schülern nicht nur eine Gelegenheit, in die Welt der Bücher einzutauchen, sondern auch den Autor persönlich kennenzulernen und Fragen zu stellen. Am Ende der Veranstaltung hatten die Schülerinnen und Schüler auch die Gelegenheit, ein Autogramm zu erhalten. Die Kinder hörten gebannt zu und waren von den Vorlesern begeistert. Götz: „Es ist immer wieder schön, in strahlende Kindergesichter zu blicken und ihnen die Begeisterung für Literatur näherzubringen.“