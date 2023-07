10 Die CSD-Parade ist am Samstag durch Stuttgart gezogen. Foto: dpa/Helmut Fricke

Frech, bunt, fröhlich: Stuttgart erstrahlt in den Farben des Regenbogens. Mit 131 Formationen ist die größte Parade in der Geschichte des CSD durch die Stadt gezogen.









Wer kann die vielen Regenbogenfahnen zählen, die am Samstag in der Stadt als Zeichen der Vielfalt wehen? Aber noch viel schwieriger ist es, die Zahl der Menschen zu schätzen. Vor dem Start der größten Parade aller Zeiten in Stuttgart hat die Interessengemeinschaft CSD erklärt, sie rechne mit 300.000 Teilnehmenden. Die Polizei nannte gar als Zahl bis zu 500.000. Wie viele es nun in der City geworden sind, da sich der Himmel nicht von seiner Sonnenseite zeigt? Das bleibt vorerst Spekulation. Jedenfalls ist es voll, sehr voll! Viele haben bunte Regenschirme mitgebracht, weil sie sich nicht bremsen lassen im Kampf für Gleichheit, auch nicht von schlechtem Wetter.