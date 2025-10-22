Frauenwirtschaftstag in Balingen: Was „Töchtern“ wichtig ist

Bereits zum 16. Mal fand der Frauenwirtschaftstag in der Balinger Zehntscheuer statt. In diesem Jahr stand er unter dem Motto „Zukunft gestalten: Frauen und Männer stark als Team“.
Auf dem Podium diskutierten deshalb Frauen und Männer. Unter anderem war die Baden-Württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut gekommen. In seiner Begrüßungsansprache erklärte Oberbürgermeister Dirk Abel: „Kooperation hat uns als Menschen nicht nur überleben lassen, sondern auch immer vorwärts gebracht.“