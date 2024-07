Frauenwirtschaftsforum in Mönchsweiler: KI kann bei Kreativitätsblockaden Anstöße geben

Vergangenen Woche hat das Frauenwirtschaftsforum der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg aufgrund der großen Nachfrage ein weiteres Mal zum Vortragsabend mit dem Thema „Chat GPT/KI“ eingeladen. In den Räumlichkeiten von Uwe Hezel Vermietung und Verpachtungen in Mönchweiler, umgeben von fast 100 Jahre alten Oldtimern, befassten man sich mit dem zukunftsweisenden Thema künstliche Intelligenz.

Andreas Hezel veranschaulichte als erfahrener Anwender auf erfrischende und unterhaltsame Weise was mit der bezahlbaren Version von Chat GPT 4 alles möglich sei, so lautete eine Mitteilung. Er verschaffte Einblicke wie man Chat GPT im Arbeitsalltag nutzen und wie man in der Freizeit teilweise lustige und auch nützliche Ergebnisse generieren lassen könne. Beispielsweise für Produktbeschreibungen könne Chat GPT sehr nützlich sein. Darüber hinaus werde die KI künftig in der Medizin wertvolle Dienste bei der Diagnose von Krankheitsbildern leisten.

KI kann Denkanstöße geben

Unklar ist, was mit den Daten im Nachhinein passiere. Grundsätzlich werde uns die künstliche Intelligenz wie Chat GPT in Zukunft das Leben auf jeden Fall erleichtern, so die Mitteilung weiter. Vor allem, bei einer Kreativitätsblockade wenn man quasi vor einem leeren Blatt sitze, könne einem die KI wertvolle Denkanstöße geben.

Zusammenfassend könne gesagt werden, dass die KI große Chancen eröffne und gleichzeitig birgt sie Risiken, die wir bislang noch nicht zu 100 Prozent abschätzen könne, zeigt die Mitteilung auf. „Noch nie zuvor musste man allem was man liest oder sieht so sehr misstrauen, weil man nicht weiß, ob es von einem Menschen oder der künstlichen Intelligenz generiert wurde.“

Elvis Presley als Andreas Hezel

Was mit KI alles möglich ist, zeigte Andreas Hezel mit dem berühmten Lied von Elvis Presley „Can‘t help falling in love“: Die KI hat das bekannte Lied mit seiner Stimme (von Andreas Hezel) gesungen. So könnte man beispielsweise einen Rap Song mit der Stimme von Frank Sinatra belegen, was man sich nicht vorstellen kann, die KI aber möglich macht, so der Experte.

Im Anschluss haben wurde der Abend gemütlich ausklingen gelassen, wobei das Netzwerken nicht zu kurz kam.