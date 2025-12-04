Frauentreff in Harthausen: Mit Geselligkeit gegen die Einsamkeit angehen

Der Nikolaus besuchte den „Frauentreff 23“ in Harthausen und hatte Geschenke dabei.
Seit zwei Jahren gibt es in Harthausen den „Frauentreff 23“, bei dem sich immer am ersten Dienstag eines Monats alleinstehende Frauen im örtlichen Café der Bäckerei Sauter zu einem geselligen Nachmittag treffen. Der Termin hat sich schnell etabliert, und so kommen an den Treffen regelmäßig zwischen 25 und 35 Frauen aus Harthausen und aus den Nachbarorten ins Café Sauter, wobei man sich im Herbst und Winter auch gerne in dem zur Bäckerei gehörenden „Kuhstall“ trifft, der nebenan zu einem Partyraum geworden ist.