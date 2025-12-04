Frauentreff in Harthausen: Mit Geselligkeit gegen die Einsamkeit angehen

Der Nikolaus besuchte den „Frauentreff 23“ in Harthausen und hatte Geschenke dabei.

Seit zwei Jahren gibt es in Harthausen den „Frauentreff 23“, bei dem sich immer am ersten Dienstag eines Monats alleinstehende Frauen im örtlichen Café der Bäckerei Sauter zu einem geselligen Nachmittag treffen. Der Termin hat sich schnell etabliert, und so kommen an den Treffen regelmäßig zwischen 25 und 35 Frauen aus Harthausen und aus den Nachbarorten ins Café Sauter, wobei man sich im Herbst und Winter auch gerne in dem zur Bäckerei gehörenden „Kuhstall“ trifft, der nebenan zu einem Partyraum geworden ist.

Die Frauentreffen sind auch dem Nikolaus nicht verborgen geblieben und so überraschte beim Dezembertermin der ehemalige Ortsvorsteher August Paff als Nikolaus mit weißem Bart und rotem Mantel die schon gespannt wartende Frauengesellschaft im weihnachtlich geschmückten „Kuhstall“.

Mit Glockengeläut angekündigt bereiteten ihm die Frauen mit dem Lied „Lasst uns froh und munter sein“ einen begeisterten Empfang.

Monatliche Treff ist zu einem Event geworden

Nach einem humorvollen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr gab der Nikolaus in gereimten Versen seiner Freude Ausdruck, dass der monatliche Treff aus kleinen Anfängen zu einem nicht mehr weg zu denkenden Event im Ort geworden sei. Sein Dank galt dabei vor allem der Initiatorin des „Frauentreff 23“, Emmi Locher, die nach dem Tod ihres Mannes Karl unter dem Motto „Geselligkeit statt Einsamkeit“ alleinstehenden Frauen Gelegenheit biete für Gespräche, zu fröhlichem Beisammensein sowie zum gemeinsamen Feiern.

Der Nikolaus kam auch in diesem Jahr nicht mit leeren Händen und verteilte aus seinem großen Korb die von der Bäckerei Sauter gespendeten „Hanselmänner“.

Mit Liedvorträgen und mit Gedichten aus der Frauenrunde dankte man dem Nikolaus. Er wurde mit großem Applaus verabschiedet.

Danach klang der vorweihnachtliche Frauentreff mit locker eingestreuten lustigen Beiträgen aus den Reihen der Anwesenden sowie dem gemeinsamen Singen vieler altbekannter Advents- und Weihnachtslieder gemütlich aus, wobei die musikalischen Begleitung durch Klara Steigmayer an der Gitarre immer für den perfekten Ton sorgte.