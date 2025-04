Zu dem Frauenpowermorgen der VIA-Horb (früher Lebensquelle) war ein vielseitiges Frühstücks Büfett vorbereitet. An den frühlingshaft dekorierten Tischen nahmen die Frauen gerne Platz, um das Ganze zu genießen.

Gemeinsam wurden danach zur Ehre Gottes Lieder gesungen, mit denen das Lobpreisteam die Frauen in Gottes Gegenwart führte.

Dann startete die Referentin, Susanne Bosch, mit dem Thema „Die Sache mit der Dankbarkeit“. Sie sprach über die vielen verschiedenen Aspekte, die sich im Alltag immer wieder ergeben, und betonte, dass es nicht einfach sei, in allen Situationen, sich einen dankbaren Lebensstil zu bewahren. Man solle sich dafür immer wieder neu entscheiden.

Weg zu Dankbarkeit

Susanne Bosch ist psychotherapeutische Beraterin und Referentin mit pädagogischem Studium. Jede Frau durfte am Schluss noch ein kleines Moos-Ei mit nach Hause nehmen, das an die Auferstehung Jesu erinnern sollte „und auch daran, dass wir es nur mit Gottes Hilfe schaffen ein dankbares Leben zu führen“, so die Organisatoren.

Die Kinder durften währenddessen ihr eigenes Frühstück und Programm genießen.

Der nächste Frauenevent findet am Freitagabend, 11. Juli, um 18.30 Uhr statt. Mehr Informationen zur Veranstaltung: www.vmhorb.de