Bekanntlich soll man aufhören, wenn es am schönsten ist. Diesem Motto folgten die Spielerinnen der Damenmannschaft des FC Triberg und belohnten sich in ihrer letzten Saison mit dem Meistertitel der Kreisliga A.

Nach 13 Jahren aktiver Spieltätigkeit heißt es für die Spielerinnen nun Abschied nehmen. Das Team löste sich nach dieser Saison auf. Einige Spielerinnen setzen allerdings ihre sportliche Laufbahn im Nachbarverein FC Schönwald fort.

Der gemeinsame sportliche Weg der Triberger FC-Damen begann 2011, als sich aus der B-Juniorinnenmannschaft des FC erstmals wieder eine eigenständige Damenmannschaft des Vereins gründete. Den Trainerstab übernahmen damals Martin Ketterer und Werner Rimprecht. Gemeinsam mit Josef Weis als Frauen- und Mädchenbeauftragter des Vereins, förderten sie die Damenmannschaft, so dass es alsbald gelang, in den oberen Bereichen der Liga mitzuspielen. Höhepunkte dieser Zeit konnten mit dem ersten gemeinsamen Meistertitel in der Kreisliga A in der Saison 2015/2016 sowie dem Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert werden. Die folgenden Jahre konnten ebenfalls immer im oberen Tabellendrittel beendet werden.

Nach der Saison 2018/2019 galt es, sich von dem langjährigen Trainer-Duo Ketterer/Rimprecht zu verabschieden. Übernommen wurden die Posten von den Spielertrainerinnen Fabienne Dold und Lisa Fehrenbach, sowie später Juliane Vinci.

Trotz einzelner Spielerzugänge auch aus der Umgebung, entschieden sich die Damen aufgrund zu geringer Kadergröße nach der Saison 2021/2022 freiwillig in die Kreisliga A zurückzukehren, um das Flex-Modell (elf oder neun Spielerinnen) nutzen zu können. Mit dem Ziel, in der Saison 2023/2024 den Meister-Titel zu holen, traten die Frauen ihr letztes Meisterstück an. Spannend wurde es bis zum letzten Spieltag aufgrund bestehender Punktgleichheit zum zweitplatzierten Gegner aus Neukirch/Hammereisenbach.

Mit einem vom Verein organisierten Bus ging es zusammen mit Familienangehörigen und Freunden zum letzten Auswärtsspiel nach Saig. Dort erlebten die FCT-Damen aufgrund der großen Unterstützung der eigenen Anhänger ein unvergessliches Spiel. Mit einem eindeutigen 1:7-Sieg für die Frauen des FC Triberg belohnten sich diese noch einmal für eine herausragende Saison und sicherten sich mit 43 Punkten und einem Torverhältnis von 91:11 den Meistertitel in der Kreisliga A. Abgerundet wurde dieser ereignisreiche Tag mit einer anschließenden Meisterfeier im Clubheim des FC Triberg. Mit einem dreitätigen Ausflug auf Mallorca krönten die Damen letztendlich ihre erfolgreiche Saison.