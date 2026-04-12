Frauenkleiderbörse in Wyhlen: Neues Leben für gebrauchte Dinge

Die ehemalige ESC-Sängerin Ela bot bei der Kleiderbörse des Frauenvereins einen Teil ihrer Garderobe an. Vom Erlös werden soziale Projekte unterstützt.
Die Frauenkleiderbörse des Frauenvereins Wyhlen im November 2024 in der Hochrheinhalle war bei ihrer Premiere in der Hochrheinhalle mit mehr als 100 Ständen bereits ein Erfolg. Durch die Sperrung der Hochrheinhalle musste die Wiederholung am vergangenen Samstag in das Haus der Begegnung gelegt werden. Für 56 Stände war Platz, 26 weitere Verkäufer verblieben auf der Warteliste. Wofür die Standgebühr und die Einnahmen aus den Verpflegungsständen verwendet werden, informierte eine Tafel am Eingang des Festsaals. Von A wie Ambulante Hospizgruppe bis W wie Waldkindergarten Wyhlen reichte hier die unvollständige Aufzählung.