Frauenhilfe Freudenstadt: Wenn Körper, Gesundheit oder Freiheit in Gefahr sind

Finanzkollaps droht Millionendefizit als Botschaft – so pokert der Kreis Freudenstadt

Endlich ist der Freudenstädter Kreistag am Ziel: Der Haushalt für das laufende Jahr wurde am Montag offiziell beschlossen – zwei Wochen später als ursprünglich geplant. Die Verzögerung wurde genutzt, um noch mal eine radikale Änderung vorzunehmen. Die Botschaft in Richtung Berlin ist klar: Helft uns, oder wir fahren den Karren an die Wand.