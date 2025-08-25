Frauenhilfe Freudenstadt: Warum kaum ein Opfer häuslicher Gewalt nach dem ersten Schlag geht

Die Muster, nach denen Männer Gewalt gegen Frauen ausüben, wiederholen sich – sagt Martina Sillmann von der Frauenhilfe. Warum sich kaum eine Frau direkt trennt.
Die Gewalt gegen Frauen ist laut Statistik des Bundeskriminalamts im vergangenen Jahr um sechs Prozent gestiegen. Manchmal kommen die Frauen mit Blessuren davon, mit dem sprichwörtlichen „blauen Auge“. Es gibt aber auch Fälle, in denen Opfer von häuslicher Gewalt schwer verletzt im Krankenhaus landen – oder schlimmstenfalls den Angriff nicht überleben.