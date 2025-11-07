Frauenhaus in Freudenstadt: Für eine Welt, in der Gewalt gegen Frauen keinen Platz hat

116 Frauen und 169 Kinder: Das ist die Zahl der Menschen, die im Frauenhaus des DRK in Freudenstadt in fünf Jahren Zuflucht gefunden haben.
Celine Zink, die Leiterin der Abteilung Soziale Dienste beim DRK, freut sich über diese Bilanz und das fünfjährige Bestehen. Das Jubiläum wurde mit einem Beisammensein und einer Feierstunde unter der Mitwirkung des Kreisverbands und anderer Kooperationspartner wie DRK-Ehrenpräsident Kurt Deckelnick sowie dem Ersten Landesbeamten, Reinhard Geiser, verwirklicht.