1 Präsidentin Anja Rudolf (links) und Schatzmeisterin Uschi Bruder (Mitte) übergaben jetzt die liebevoll verpackten und überwiegend mit Spielsachen und Winterjacken gefüllten Pakete Vorstandsmitglied Hildegard Steinberger-Heitner (rechts) als Vertreterin des gemeinnützigen Vereins "Frauen helfen Frauen Schwarzwald-Baar". Foto: Soroptimisten VS

Vier Mütter und elf Kinder sind es, die in diesem Jahr kein Weihnachtsfest wie alle anderen feiern – sie erleben Heiligabend im Frauenhaus in Villingen-Schwenningen.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Es ist eine Ausnahmesituation für die ganze Familie – möglichst unerkannt, oft weit von zu Hause entfernt und im Schutz der Anonymität müssen die Frauen und Kinder im Frauenhaus in Villingen-Schwenningen Weihnachten erleben.

Da kommt eine mittlerweile schon traditionelle Bescherung gerade recht: Erneut sorgte der Soroptimist-Club Villingen-Schwenningen für Weihnachtsfreude bei den derzeit im Frauen- und Kinderschutzhaus Schwarzwald-Baar-Kreises lebenden Personen – vier Müttern mit elf Kindern.

Die Kinder hatten Wunschzettel abgegeben, für die Mütter gab es Einkaufsgutscheine. Präsidentin Anja Rudolf und Schatzmeisterin Uschi Bruder übergaben die liebevoll verpackten und überwiegend mit Spielsachen und Winterjacken gefüllten Pakete Vorstandsmitglied Hildegard Steinberger-Heitner als Vertreterin des gemeinnützigen Vereins "Frauen helfen Frauen Schwarzwald-Baar".

Spende statt Pfandbon

Die Mitglieder des Soroptimist Clubs Villingen-Schwenningen setzten damit ihre traditionelle Geschenkaktion für die kleinen und großen Bewohner des Frauen- und Kinderschutzhauses fort. Eine zusätzliche Summe in Höhe von 1000 Euro für das Frauen- und Kinderschutzhaus war schon im "Culinara" in Schwenningen zusammen gekommen, weil Kunden Pfandzettel für Leergutrückgaben in eine Box für die Frauen in Notsituationen gespendet hatten. Auf das Thema "Gewalt gegen Frauen" war bereits während der regionalen und internationalen "Orange Days" im November/Dezember mit speziellen Aktionen besonders hingewiesen worden.

Unsere Empfehlung für Sie Villingen-Schwenningen Gewalt an Weihnachten besonders hoch Gerade beim Fest der Liebe ist das Frauenhaus eine gefragte Adresse.

Seit Jahren unterstützen die regionalen Soroptimistinnen innerhalb der internationalen Vereinigung berufstätiger Frauen die Initiativen des gemeinnützigen Vereins "Frauen helfen Frauen", der sich intensiv um Frauen in Notlagen kümmert.

Ein Zufluchtsort

Das Frauen- und Kinderschutzhaus ist für Frauen mit und ohne Kinder ein kurz- oder längerfristiger Fluchtpunkt aus schwierigen Lebenssituationen. Das können häusliche Gewalt, gravierende Probleme in der Partnerschaft oder auch – bei Mädchen – familiäre Probleme sein. Die Mitarbeiterinnen des Vereins „Frauen helfen Frauen“ leisten Unterstützung durch Beratung, Begleitung und vorübergehende Wohnmöglichkeiten. Die Kontaktaufnahme ist – für Beratungen und im Notfall – rund um die Uhr über die Telefonnummer 07721/5 44 00 möglich. Der Club Villingen-Schwenningen im Netzwerk von Soroptimist International, der weltgrößten Serviceorganisation berufstätiger Frauen, engagiert sich bei zahlreichen Hilfsprojekten sowohl international als auch regional mit persönlichem und finanziellem Einsatz. Die Grundlage dafür sind Erlöse aus Aktionen und öffentlichen Veranstaltungen sowie Spenden.