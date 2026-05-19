Frauenhaus im Kreis Calw: Schutz vor Peinigern stößt an Grenzen – kann ein neues Gesetz helfen?

Frauenhäuser in Baden-Württemberg sind ausgelastet. Woran das tatsächlich liegt und ob das neue Gewalthilfegesetz helfen kann, haben wir mit dem Frauenhaus im Kreis Calw besprochen.
„Die Frauenhäuser in Baden-Württemberg sind stark ausgelastet“, berichtete unlängst der SWR. Freie Plätze gebe es hier selten. Er bezog sich auf eine Studie des Bayrischen Rundfunks (BR), der in Zusammenarbeit mit report München und Correctiv.lokal die Verfügbarkeit von Frauenhäusern zwischen Juli und Dezember 2025 untersucht hatte.