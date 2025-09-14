Frauengemeinschaft setzt sich ein: Pfarrheim in Oberweier erhält neuen Glanz

Zwar ist die Zukunft des Gebäudes ungewiss, die Frauengemeinschaft hält es dennoch jedoch nicht davon ab, in Renovierungsarbeiten zu investieren.
Das Pfarrheim wird innerhalb der Kirchengemeinde als Gemeindezentrum geführt. Im Jahr 2020 erhielt es von einer Architektengruppe ein Kurzportrait. Sein Zustand wir mit „sehr schlecht“ beschrieben. Die jährliche Baurückstellung für das Gebäude beträgt 13 355 Euro, die laufenden Betriebskosten pro Jahr wurden 2020 mit 11 130 Euro angegeben. Ein grobe Schätzung bezifferte vor fünf Jahren die Investitionskosten für eine Sanierung bei knapp 437 000 Euro.