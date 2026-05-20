Frauenfußball VfB Stuttgart: Traum geht für Lörracherin in Erfüllung

Die Lörracherin Julia Glaser ist mit dem VfB Stuttgart aus der zweiten Bundesliga in die Beletage des Frauen-Fußballs in Deutschland aufgestiegen.

Die Fußballerinnen des VfB Stuttgart haben den Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt gemacht. Es ist der dritte Aufstieg in Folge. Auch die Lörracherin Julia Glaser hat ihren Teil zu diesem Triumph beigetragen. Die 28-jährige Stürmerin absolvierte bisher 37 Spiele für den VfB und erzielte dabei 14 Treffer. Nun hat sie ihren Vertrag im Schwabenland um ein weiteres Jahr verlängert. Und in der Beletage des deutschen Frauenfußballs will Glaser natürlich Gas geben.

Frau Glaser, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg! Wie groß war die Erleichterung als alles in trockenen Tüchern war?

Vielen Dank, wir sind nun alle sehr erleichtert, dass wir den Aufstieg geschafft haben. Es war auf die ganze Saison gesehen ein ganzes Stück Arbeit, deswegen ist es jetzt umso schöner, dass wir uns belohnen konnten.

Der Druck war sicherlich sehr groß. Ihr Team hatte den Aufstieg ja als Zielsetzung ausgegeben?

Wir wussten, dass wir uns ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt haben. Aber wir waren überzeugt von unserer Qualität und wollten den Aufstieg unbedingt schaffen.

Wie herausfordernd war die Saison?

Die Saison war sehr herausfordernd. Zum Einen waren wir oft in der Favoritenrolle, was den Druck natürlich sehr hoch gehalten hat. Zum anderen hatten wir auch einige Themen, mit denen wir intern kämpfen mussten.

Was war der Grund, dass es dennoch geklappt hat?

Der Wille der Mannschaft, die individuelle Klasse von jeder Einzelnen, und sicher hat auch der Trainerwechsel dazu beigetragen - das gab frischen Schwung.

Wie ordnen Sie Ihre Leistung ein? Sie waren ja auch längere Zeit außer Gefecht gesetzt?

Gerade in den letzten Spielen hat man gesehen, zu was ich fähig bin. Ich habe versucht, die gesamte Saison an meinen Qualitäten festzuhalten, auch wenn das sicher nicht die einfachste Saison für mich persönlich war.

Und nun freuen Sie sich auf die Duelle mit den Besten der Besten?

Ich freue mich riesig auf die Bundesliga! Es war schon immer ein Traum von mir dort zu spielen. Dafür werde ich alles geben, um mit meiner Leistung einen Teil zu einer hoffentlich erfolgreichen Saison beitragen zu können.

Das Gespräch führte Mirko Bähr