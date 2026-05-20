Frauenfußball VfB Stuttgart: Traum geht für Lörracherin in Erfüllung

Die Lörracherin Julia Glaser ist mit dem VfB Stuttgart aus der zweiten Bundesliga in die Beletage des Frauen-Fußballs in Deutschland aufgestiegen.
Die Fußballerinnen des VfB Stuttgart haben den Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt gemacht. Es ist der dritte Aufstieg in Folge. Auch die Lörracherin Julia Glaser hat ihren Teil zu diesem Triumph beigetragen. Die 28-jährige Stürmerin absolvierte bisher 37 Spiele für den VfB und erzielte dabei 14 Treffer. Nun hat sie ihren Vertrag im Schwabenland um ein weiteres Jahr verlängert. Und in der Beletage des deutschen Frauenfußballs will Glaser natürlich Gas geben.