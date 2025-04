Frauenfußball Verbandsliga: Frauen des TSV Frommern vor Kräftemessen beim SV Musbach

FRAUEN VERBANDSLIGA

SV Musbach – TSV Frommern (Sonntag, 13 Uhr). Das Hinspiel ging mit 2:0 an die Mannschaft von Trainerin Petra Linder. Die Gastgeber aus Freudenstadt kämpfen um den Klassenerhalt und stehen aktuell auf dem Relegationsplatz. In der Vorwoche unterlag der SV Musbach dem VfB Stuttgart II aber „nur“ mit 1:3.

Den Schwung mitnehmen

Frommerns Trainerin Petra Linder sagt: „Wir wollen natürlich den Schwung aus dem letzten Heimsieg mitnehmen in das Auswärtsspiel in Musbach. Dass das kein einfaches Spiel wird, sagt auch die Tabelle. In Musbach haben wir uns immer schwer getan. Es ist auch ein Sechs-Punkte-Spiel für beide Teams.“ Der TSV Frommern könnte sich bei einem Sieg von der Abstiegszone absetzen. „Wenn wir so spielen, wie in den jüngsten beiden Partien, sehe ich ich der Partie positiv entgegen. Doch Musbach ist immer so ein bisschen ein Pflaster für uns. Wir wollen da eigentlich unbedingt mal gewinnen. In den letzten Jahren haben wir oft verloren oder Unentschieden gespielt.“

Musbach wieder stärker

Fast die komplette Offensive ist bei Musbach nach Verletzungen nach der Winterpause wieder zurückgekommen. „Sie spielen gerne über Außen, da müssen wir defensiv gut stehen“, weiß Petra Linder.

FRAUEN REGIONENLIGA

SGM Beffendorf/Hochmössingen/Aichhalden – SGM Stetten/Hechingen (Samstag, 17 Uhr); SGM Klosterreichenbach/Musbach – SpVgg Leidringen (Sonntag, 10.30 Uhr); TSG Wittershausen – SV Unterdigisheim (11 Uhr).