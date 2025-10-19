Frauenfußball Verbandsliga: Bittere Niederlage in letzter Minute für das Linder-Team

Die Verbandsliga-Frauen des TSV Frommern unterliegen gegen den SV Jungingen unglücklich mit 0:1 (0:0).
Trotz zahlreicher Ausfälle durch Verletzungen und Krankheit hatte sich das Team von TSV-Trainerin Petra Linder viel vorgenommen. Doch schon in der ersten Halbzeit tat sich die Mannschaft schwer, ins Spiel zu finden. Viele Fehlpässe und unglücklich geklärte Bälle landeten immer wieder bei den Gästen aus Jungingen, die das Spielgeschehen weitgehend bestimmten. Ohne zwingende Torchancen auf beiden Seiten ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.