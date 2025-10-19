Frauenfußball Verbandsliga: Bittere Niederlage in letzter Minute für das Linder-Team

Trotz zahlreicher Ausfälle durch Verletzungen und Krankheit hatte sich das Team von TSV-Trainerin Petra Linder viel vorgenommen. Doch schon in der ersten Halbzeit tat sich die Mannschaft schwer, ins Spiel zu finden. Viele Fehlpässe und unglücklich geklärte Bälle landeten immer wieder bei den Gästen aus Jungingen, die das Spielgeschehen weitgehend bestimmten. Ohne zwingende Torchancen auf beiden Seiten ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Frommern nutzt seine Chancen nicht In der Halbzeitpause forderte Trainerin Linder mehr Konsequenz im Passspiel, höheren Druck auf den Gegner und den klaren Willen zum Sieg. Nach Wiederanpfiff zeigte Frommern zunächst eine starke Phase, setzte Jungingen unter Druck und übernahm die Kontrolle über das Spiel. Tabea Bühlers Schuss aus der zweiten Reihe wehrte Jungingens Torhüterin gerade noch an die Latte ab (52.). Zwingende Torchancen blieben jedoch Mangelware.

In der 80. Minute hatte Jelena Matijevic nach einer schönen Passkombination die große Möglichkeit zur Führung, scheiterte jedoch knapp an der Gäste-Torhüterin.

Konter in der Nachspielzeit bringt die Entscheidung

Als sich alle bereits mit einem gerechten Remis abgefunden hatten, schlugen die Gäste in der Nachspielzeit zu: Einen Konter in der 93. Minute schloss Clara Lorenz zum 0:1-Endstand ab.

„Eine sehr bittere Niederlage“

„Eine sehr bittere Niederlage, die richtig weh tut. Ein 0:0 wäre das gerechtere Ergebnis gewesen. Es war ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen klaren Chancen auf beiden Seiten“, resümierte Frommerns Trainerin Petra Linder nach der Partie. Nun richtet sich der Blick nach vorn – auf das nächste Spiel gegen den 1. FC Donzdorf, in dem das Team wieder punkten will.

TSV Frommern: Lisa Korsch; Leonie Linder, Chiara Belz, Jana Schwaner, Vanessa Deisling, Kira Mayer, Elena Lukic, Jana Thiel, Tabea Bühler (57. Jelena Matijevic), Laura Flohr, Luisa Wulle (57. Leticia Birkic).

Tor: 0:1 Clara Lorenz (90.+3). Schiedsrichterin: Jennifer Schilling (Rangendingen).