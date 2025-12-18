Frauenfußball: Torhüterin Berger setzt Nationalelf-Karriere fort

Nach den Nations-League-Endspielen ist nun klar: Bundestrainer Christian Wück kann weiter mit Stammkeeperin Ann-Katrin Berger planen. Das nächste große Turnier steht 2027 an.
Frankfurt/Main - Torhüterin Ann-Katrin Berger setzt ihre Karriere im Nationalteam fort. Diese Entscheidung der 35-Jährigen vom US-Club Gotham FC teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Berger habe Bundestrainer Christian Wück und Torwarttrainer Michael Fuchs über den Entschluss informiert. Die nächste WM steigt im Sommer 2027 in Brasilien.