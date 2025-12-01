Frauenfußball: Starker Auftritt bleibt unbelohnt

VERBANDSLIGA FRAUEN VfB Stuttgart II – TSV Frommern 3:1 (1:1). Der TSV Frommern startete stark in die Partie und ging nach 17 Minuten durch Vanessa Deisling, die einen langen Ball von Chiara Belz verwertete, mit 1:0 in Führung. Der VfB drängte jedoch immer wieder nach vorne, scheiterte aber mehrfach an einer stark aufgelegten Frommerner Torhüterin Lisa Korsch. Kurz vor der Pause musste Frommern aber dennoch den Ausgleich hinnehmen, als der VfB einen abgewehrten Freistoß durch Celine Soraya Philipp zum 1:1-Ausgleich verwertete.

Torhüterin Korsch pariert Elfmeter Nach dem Seitenwechsel blieb Korsch im Mittelpunkt und parierte mehrere gefährliche Abschlüsse, darunter einen Elfmeter in der 75. Minute. Frommern verpasste es allerdings, das Ergebnis nach vorne abzusichern. In der Schlussphase nutzte der VfB zwei Unachtsamkeiten: Erst fiel in der 90. Minute das 2:1 durch Sophie Bayer, ehe ein Konter in der Nachspielzeit den Lavinia Haas zum 3:1-Endstand verwandelte, das Schicksal der Gäste besiegelte. Trotz starker Torhüterleistung und guter Defensivmomente musste sich der TSV Frommern am Ende geschlagen geben.

Trainerin Linder ist stolz auf ihr Team

Frommerns Trainerin Petra Linder war trotz der Niederlage nicht unzufrieden: „Ich bin stolz auf mein Team, das mit vollem Kampfgeist dagegen gehalten hat. Einen Punkt hätten wir dafür verdient. Bitter waren halt dann der Ausgleich in der 45. Minute kurz vor der Pause und der Siegtreffer in der 90. Minute. Am Ende des Tages war es dennoch ein verdienter Sieg für den VfB II.“

Pokalspiel steigt am Nikolaustag

Einmal müssen die Frommerner Frauen noch ran: Am kommenden Samstag steigt um 12 Uhr das verlegte Pokalachtelfinale gegen den Oberligisten TSV Tettnang an, ehe es dann es in die Hallenrunde und Weihnachtspause geht. TSV Frommern: Lisa Korsch; Elena Lukić (65. Leticia Birkic),Jana Thiel, Jessica Morgenthaler (46. Tabea Bühler), Chiara Belz, Laura Flohr, Leonie Linder, Vanessa Deisling, Kira Maier, Jelena Matijevic, Mareike Besch.