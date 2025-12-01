Frauenfußball: Starker Auftritt bleibt unbelohnt

Die Frommerner Frauen unterliegen bei Tabellenführer VfB Stuttgart II in der Schlussphase.
VERBANDSLIGA FRAUEN VfB Stuttgart II – TSV Frommern 3:1 (1:1). Der TSV Frommern startete stark in die Partie und ging nach 17 Minuten durch Vanessa Deisling, die einen langen Ball von Chiara Belz verwertete, mit 1:0 in Führung. Der VfB drängte jedoch immer wieder nach vorne, scheiterte aber mehrfach an einer stark aufgelegten Frommerner Torhüterin Lisa Korsch. Kurz vor der Pause musste Frommern aber dennoch den Ausgleich hinnehmen, als der VfB einen abgewehrten Freistoß durch Celine Soraya Philipp zum 1:1-Ausgleich verwertete.