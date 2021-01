Frauenfußball spezial Teams wollen flexibel für den Restart sein

2. Wir haben nach Bekanntgabe, dass keine Spiele mehr stattfinden, die Intensität runtergefahren. Allgemeine Fitness-, Kraft- und Stabiübungen sowie die virtuellen Sitzungen haben wir aber bis Weihnachten weiter veranstaltet.

3. Fußball hat in unserer Gesellschaft einen enormen sozialen Stellenwert. Somit ist es gut, dass im oberen Bereich weitergespielt wird. Irgendwo muss man einen Strich ziehen, auch wenn es mit Sicherheit zu den angesprochenen Problemen führen kann.

4. Es kommt darauf an, wie lange die Pause gehen wird, sollte es Ende Februar weitergehen und man kann eine vernünftige Vorbereitung machen, wird das Gefahrenpotenzial nicht höher sein.

5. Ich denke, dass es bei uns in der Verbandsliga nicht mehr möglich sein wird, mit Auf- beziehungsweise Abstiegsrunde zu spielen. Da wir ja unter der Woche nicht spielen können, wären es zu viele Spiele. Es wird bei uns eher darauf hinauslaufen, nur die Hinrunde fertig zu spielen. Egal wie wir die Runde zu Ende spielen, es ist für alle Mannschaften gleich. Das gilt es zu akzeptieren, wichtig ist nur, dass jede Mannschaft mit allen Spielerinnen antreten kann und dass Mannschaften nicht durch Quarantäne geschwächt sind. Der Wunsch ist, dass es sportlich fair abläuft, egal welcher finale Modus zum Tragen kommt.

6. Sollten wir Ende Februar wieder trainieren können, brauchen wir für die Vorbereitung etwa fünf bis sieben Wochen, bis zu den ersten Pflichtspielen.

7. Man muss neue Wege gehen, das hat man im Frühjahr und auch jetzt gesehen. Es sind aber immer Kompromisslösungen, nichts kann und wird ein normales Training auf dem Platz und eine Mannschaftssitzung in der Kabine oder Sportheim dauerhaft ersetzen.

Mathias Niethammer, Trainer der SGM Bierlingen/Trillfingen, Tabellen-Mittelfeld in der Bezirksliga:

1. Wir haben dreimal die Woche ein gemeinsames Online-Workout abgehalten. Ebenso haben wir eine Laufchallenge gestartet, bei der die Spielerinnen pro gelaufenen Kilometer von den Trainern Geld in die Mannschaftskasse erlaufen haben. Die Resonanz war sehr gut, alle Spielerinnen haben sich beteiligt, die einen mehr die anderen weniger.

2. Pause gab es bei uns von Beginn an keine. Wir haben die Home-Workouts durchgezogen. Dabei wurde bei jeder Trainingseinheit eine andere Muskelgruppe trainiert.

3. Ich denke schon, dass einem die Spielpraxis beziehungsweise der Rhythmus fehlen werden. Nach einer so langen Pause braucht man eine gewisse Zeit, um wieder in den angesprochenen Rhythmus zu finden.

4. Prinzipiell ist es schon so, dass die Verletzungsanfälligkeit höher ist, wenn man nicht so fit ist. Deshalb ist beim Restart wichtig, das Training entsprechend zu steuern. Durch unsere Homeworkouts versuchen wir immerhin unser Fitnesslevel etwas zu halten.

5. Dadurch, dass wir so wenige Mannschaften sind, wurde ja entschieden, dass wir dreimal gegeneinander spielen. Demnach glaube ich, dass es auf eine normale Hin- und Rückrunde reduziert wird. Somit hätten wir sechs Spiele weniger. Diese Variante wäre für uns auch die beste, und ich denke für alle Mannschaften auch die fairste.

6. Das ist schwer zu sagen, ich denke aber drei bis vier Wochen Vorbereitung sollten es sein. Allerdings sind es ja für alle Mannschaften dieselben Voraussetzungen.

7. Ich denke, meine Art des Trainings wird sich nicht allzu sehr ändern. Mir ist es wichtig, dass die Mädels nach dem Restart alle ins Training kommen und immer noch Lust auf den geilsten Sport der Welt haben. Thomas Schoch, Trainer SGM VfR Klosterreichenbach-SV Musbach II, oberes Mittelfeld in der Regionenliga: 1. Die Spielerinnen haben selbstständig Laufübungen durchgeführt, die ich ihnen gegeben habe.

2. Die Enttäuschung war riesengroß, deshalb machten wir erstmal eine Pause.

3. Dieses Thema ist für mich nicht relevant.

4. Ich kann nicht bestätigen, dass in meiner Zeit bei den Frauen hier mehr Verletzungen als bei den Männern aufgetreten sind. Frauen gehen weniger auf die Knochen. Es gibt weniger Fouls im Spiel und wenn eine Frau richtig trainiert, ist sie auch nicht anfälliger als ein Mann.

5. Wie ist mir egal. Die Hauptsache ist, dass wieder Fußball gespielt werden kann. Wir nehmen es so wie es kommt.

6. Fünf Wochen sollte der Zeitraum schon sein.

7. Das hängt ganz klar von den Einschränkungen ab. Danach kann und muss ich den Trainingsbetrieb steuern.

Rainer Kalbacher, Trainer der B-Juniorinnen des SV Eutingen, Tabellenführer in der Oberliga:

1. Wir haben angefangen, Einzeltraining zu betreiben, parallel machen wir einmal die Woche ein Videomeeting mit teils Taktik oder Orga und immer Workout. Parallel gehen die Mädels für sich laufen, um ihre Grundfitness zu halten

2. Bis kurz vor Weihnachten haben wir das durchgezogen, jetzt ist erstmal Winterpause, um den Akku wieder aufzuladen.

3. Ich finde es generell gerechtfertigt, dass die oberen Ligen spielen, es hat auch eine soziale Komponente, dass die Bundesliga spielt und wenigstens so ein wenig für Ablenkung sorgt. Zudem sind es Wirtschaftsunternehmen, also schwer zu vergleichen. Da die Bundesliga der B-Juniorinnen auch pausiert, hätten wir hier keinen Nachteil, falls es mit dem Aufstieg in die höchste deutsche Jugendklasse klappen würde.

4. Generell arbeiten wir immer unter dem Aspekt der Belastungssteuerung, auch beim Restart dann.

5. Ich würde die Hinrunde zu Ende spielen und werten. Den Heim- und Auswärtsaspekt mal außen vor gelassen, spiegelt es die Saison doch am besten wider. Zumal ist es für die mittleren Teams schwer vermittelbar, warum die in die Abstiegsrunde müssen, sie könnten ja auch noch oben rankommen.

6. In Anbetracht der langen Pause wären die normalen fünf bis sechs Wochen Vorbereitung nötig, um keine unnötigen Verletzungen zu riskieren. Vier Wochen wären das absolute Minimum.

7. Sobald gelockert wird, werden wir wieder mindestens zusätzlich Einzeltraining anbieten. Seit Mitte Januar haben wir Trainingspläne für‘s Laufen zu Hause.

Andreas Schweizer, Trainer SGM Glatten/Hopfau II, unteres Tabellendrittel in der Bezirksliga:

1. Seit der Ball ruht, haben wir im Trainerteam einen Trainingsplan bezüglich Kraft und Ausdauer sowie Stabilisation erstellt.

2. Wir haben zu Beginn des Lockdowns erst einmal Pause gemacht. Seit Ende November haben wir begonnen, einmal wöchentlich über ein Zoommeeting, Workouts bezüglich Kraft und Stabilisation zu machen.

3. In den oberen Ligen geht es um viel Geld und der Spielbetrieb kann nur mit großem Aufwand aufrechterhalten werden. Im Amateurbereich ist dies nicht möglich. Um fehlende Spielpraxis mache ich mir keine Sorgen, da es im Amateurfußball allen Mannschaften gleich geht.

4. Da sich alle Spielerinnen selbstständig fit halten, sehe ich darin keine große Gefahr. Sobald es wieder losgeht, werden wir behutsam mit dem Training beginnen.

5. Ich denke, dass die Runde bei uns zu Ende gespielt werden könnte. Allerdings nur mit Vor- und Rückrunde, sodass die Dreifachrunde gestrichen wird, da wir lediglich acht Mannschaften sind.

6. Drei bis vier Wochen müssten uns unter diesen besonderen Umständen eigentlich reichen. Wir hoffen einfach, dass wir so schnell wie möglich den Spielbetrieb wieder aufnehmen können.

7. Am Trainingsbetrieb wird sich grundsätzlich nicht viel ändern, allerdings werden die Abläufe vor und nach dem Training der Coronasituation angepasst werden müssen.

Thomas Wagner, Trainer der SG Glatten/Hopfau, Tabellenführer in der Regionenliga:

1. und 2. Die erneute Saisonunterbrechung Ende Oktober kam nicht überraschend. Auch war uns klar, dass eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter diesen Umständen nicht mehr so schnell erfolgen würde. Wir fahren daher bereits seit Anfang November ein "zwei Phasen-Modell". Bis wir wieder gemeinsam trainieren dürfen gilt es in Eigenverantwortung mit Vorgaben die Grundlagenausdauer mit (Intervall-) Joggen und Workouts zu erhalten. Um den persönlichen Kontakt nicht zu verlieren, machen wir seit Anfang Dezember zusätzlich einmal pro Woche ein gemeinsames virtuelles Ganzkörpertraining zur Kräftigungsausdauer.

Mit Trainingsbeginn werden wir bis zum ersten Pflichtspiel nicht viel Zeit haben. Die Ausdauer vorausgesetzt, konzentrieren wir uns dann in dieser "Phase zwei" voll auf das Mannschaftstraining mit Spielzügen, taktischen Spielformen und Gruppenübungen sowie Vorbereitungsspielen, um schnell wieder in einen Rhythmus zu kommen.

3. In den obersten Ligen geht es vorrangig um wirtschaftliche Interessen und Existenzen von (Profi-)Vereinen. Der Aufwand, um unter behördlichen Coronavorgaben spielen zu können, ist hier mit regelmäßigen Testungen und maximaler Kontaktvermeidung enorm und im Amateurbereich so nicht machbar.

Die lange Pause mit fehlender Spielpraxis ist zweifellos ein Problem. Das haben aber alle Mannschaften gleichermaßen. Es wird sehr wichtig sein, schnell wieder das eigene Spielsystem und den -rhythmus zu finden. Das liegt vor allem an den Fähigkeiten der Spielerinnen und wie eingespielt die Mannschaft ist/war.

4. Wenn sich die Mädels an die oben genannten Vorgaben halten, sehe ich kein besonderes Verletzungsrisiko. Ich muss zum Trainingsstart den Fitnesszustand jeder meiner Spielerinnen überprüfen, um sicher zu sein, dass wir ohne großen Vorlauf wieder voll einsteigen können. Die Gesundheit steht über allem.

5. Ich hatte damit gerechnet, dass wir die Runde nicht regulär zu Ende spielen können. Die angedachte Alternative mit Hinrunde und Auf- und Abstiegsspielen finde ich persönlich die beste Lösung. Es bleibt jedoch abzuwarten, wann wir wieder spielen dürfen. Regelmäßige "englische Wochen" mit hoher körperlicher Belastung sowie lange Fahrtstrecken zu Auswärtsspielen sehe ich problematisch. Die Mädels arbeiten ja größtenteils.

6. Mit unserem zwei Phasen-Modell reichen mir grundsätzlich drei bis vier Wochen von Trainingsbeginn bis zum ersten Pflichtspiel.

7. Das ist abhängig von den behördlichen Vorgaben, insbesondere davon, ob es Beschränkungen bei der Anzahl der Spielerinnen pro Trainingsgruppe gibt. Mit den bisherigen Auflagen sind wir gut zurechtgekommen und es gab keine speziellen Trainingsmethoden.

Michael Müller, Trainer TSG Wittershausen, obere Tabellenhälfte in der Regionenliga:

1. Wir haben uns da selbstständig fit gehalten. Natürlich in der Hoffnung, dass es zeitnah weiter geht.

2. Dann war erstmal Pause. Man konnte ja erahnen, was ansteht, und ich dachte mir schon damals, dass es so schnell nicht weiter gehen wird.

3. In den oberen Ligen scheint sich das Virus nicht hinzutrauen, nur in den unteren. Klar ist es dann so, dass Spielpraxis bei den Aufsteigern in eine der momentan spielenden Ligen fehlen wird.

4. Unsere Damen halten sich gerade fit mit Online-Meeting-Einheiten. Also ich denke – oder besser gesagt, ich hoffe, – Verletzungen wird es keine geben.

5. Ich lasse mich da überraschen, was auf uns zu kommt. Wünschen würde ich mir aber, dass es normal weiter geht. Das wird aber eher nicht möglich sein.

6. Also zwei bis drei Wochen würde ich schon haben wollen. Nach so einer langen Zeit sollte man sich erst wieder an das Leder gewöhnen können.

7. Je nachdem was wieder erlaubt sein wird, werden wir unser Training danach ausrichten. Wenn es nur in Gruppen sein sollte, wäre es auch machbar.