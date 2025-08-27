Frauenfußball: SG Neubulach/Schönbronn will zurück in die Regionenliga

Nach dem Abstieg ist vor dem Aufstieg – soll es in der neuen Saison bei den Fußballerinnen der SG Neubulach/Schönbronn heißen.
Die Saison 2025/26 in der Frauen-Bezirksliga soll für die SG Neubulach/Schönbronn nicht mehr als eine Zwischenstufe auf dem Weg zurück in die Regionenliga werden. „Wir sind personell deutlich besser aufgestellt. Unsere Frauen ziehen im Training super mit. Man sieht in den ersten Testspielen, dass unser Spiel hinten raus besser geworden ist und wir auch läuferisch zulegen können“, zeigte sich Trainer Rudolf Blaich nach dem 4:1-Sieg im Testspiel gegen den FC Rottenburg hoch zufrieden.