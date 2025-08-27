Frauenfußball: SG Neubulach/Schönbronn will zurück in die Regionenliga

Nach dem Abstieg ist vor dem Aufstieg – soll es in der neuen Saison bei den Fußballerinnen der SG Neubulach/Schönbronn heißen.

Die Saison 2025/26 in der Frauen-Bezirksliga soll für die SG Neubulach/Schönbronn nicht mehr als eine Zwischenstufe auf dem Weg zurück in die Regionenliga werden. „Wir sind personell deutlich besser aufgestellt. Unsere Frauen ziehen im Training super mit. Man sieht in den ersten Testspielen, dass unser Spiel hinten raus besser geworden ist und wir auch läuferisch zulegen können“, zeigte sich Trainer Rudolf Blaich nach dem 4:1-Sieg im Testspiel gegen den FC Rottenburg hoch zufrieden.

Fünf Neue aus der B-Jugend Der Kader der SG Neubulach/Schönbronn ist weitgehend zusammen geblieben, vom SV Emmingen kommen zwei Neuzugänge, dazu stoßen fünf B-Juniorinnen zum Kader. „Die positive Entwicklung ist nicht zu übersehen, die hat aber schon in der Regionenliga begonnen. Wenn wir eine Hinrunde auf dem Niveau der Rückrunde gespielt hätten, wären wir nicht abgestiegen“ blickt Blaich zurück.

Neben dem deutlich breiteren Kader stimmt ihn auch zuversichtlich, dass mit Simone Dengler eine Leistungsträgerin wieder voll durchtrainieren kann und Katja Böttinger nach längerer Verletzungspause wieder eine gute Alternative für die Startelf abgibt.

Die Mannschaften VfL Herrenberg II, SV Eutingen II, SG Glatten/Hopfau, TSV Hildrizhausen, SG Emmingen/Jettingen, VfL Sindelfingen II und die SG Bondorf/Mönchberg/Kayh sind weg, dafür sind mit der SG Bergfelden/Vöhringen, SV Eutingen III, SG Klosterreichenbach III und der Spvgg Loßburg neue Gegner hinzugekommen. Die Liga geht am Freitag, 12. September, mit der Partie SG Bad Teinach/Obereichenbach gegen den SV Eutingen III mit elf anstelle von 13 Teams an den Start. Die SG Neubulach/Schönbronn, die abwechselnd auf dem Rasen in Schönbronn und dem Kunstrasen in Neubulach zu sehen ist, hat am ersten Spieltag spielfrei.

Wer sind die Favoriten?

„Wir müssen zwar erst schauen, was von den Neuen auf uns zukommt, aber ich nehme auf jeden Fall die SG Bierlingen/Weiler, die SF Gechingen und ein Team der SG Musbach/Klosterreichenbach mit auf die Rechnungen“, zählt Blaich die möglichen Mitbewerber auf.

In seinem Team dürfte der Angriff mit Mona Funk, Simone Dengler und Top-Torjägerin Almina Saric zum Prunkstück werden. Erste Alternativen zu dem Trio sind Tashina Schmelzle und Emily Wanner. Den Neuzugang hat Blaich gegen den FC Rottenburg schon vorne links getestet. Im Mittelfeld gilt Spielführerin Hosea Zakes als gesetzt. Josephine Blaich, Leonie Kübler, Stefanie Bäuerle, Hanna Dingler, Katharina Böttinger und Moana Hämke kämpfen um die Plätze neben ihr. Dagegen fehlt es in der Abwehr bis auf Jana Burkhard etwas an Konstanz. Lotta Fuchs, Kim Armbruster, Luca Fietkau, Lara Baurycza – „wir haben einige Studentinnen, das könnte zu einem Problem werden, manche schaffen es zeitlich kaum ins Training“, erklärt Blaich.

Nächster Test am Sonntag

Eine weitere Chance, sich für einen Startelfplatz für das erste Spiel am 21. September beim VfL Hochdorf zu empfehlen, gibt es an diesem Sonntag, 31. August (11 Uhr), wenn die SG Neubulach/Schönbronn im Testspiel bei der SG Glatten/Hopfau zu Gast ist.