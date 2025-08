Frauenfußball Riedböhringen: Nach dem Aufstieg in die neue Saison

Die Fußballdamen des VfL Riedböhringen tragen sich mit ihrem erstmaligen Aufstieg in die höherklassige Bezirksliga in die Annalen der Vereinsgeschichte ein. Im siebten Jahr nach Gründung des Frauenteams trägt die Arbeit Früchte und die Fußballerinnen belohnten sich nach einer starken Saison selbst. In 18 Punktspielen fuhren sie 44 Punkte ein und mit 71:14 Treffern erzielten sie ein überragendes Torverhältnis.

Mit fast vier Toren pro Spiel ließ das Team das Netz regelmäßig zappeln, und in der Defensive zeigte man sich ebenfalls stark verbessert. Die beiden Trainer Andreas Martin und Kai Hettich, die nun mit ihrem Team in ihre dritte Spielrunde gehen, stellen erfreuliche Fortschritte fest. Nach dem dritten Platz zuvor konnte man noch eine Schippe drauflegen. „ Vor allem in der Spielkultur sind in ihrer Truppe stetige Verbesserungen zu erkennen: „Auf dem Platz sind klare Abläufe und Strukturen sichtbar.“ In der starken Bezirksliga wollen sie in der Saison 2025/26 erst einmal ankommen und sich noch weiterentwickeln.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball in Riedböhringen Neues Führungsteam übernimmt beim VfL Nach 31 Jahren an der Spitze des VfL Riedböhringen zieht sich Jürgen Meister zurück. Mit Siegfried Andräß und Salvatore Murru beginnt eine neue Ära im Verein. Bei der Jahreshauptversammlung wurden außerdem zahlreiche Veränderungen in der Vereinsführung bekannt gegeben.

Nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und frühzeitig die Liga sichern, hat für das Trainerduo oberste Priorität. Mit Testspielen gegen den SV Waldhaus am 10. August, bei der SG Bodman-Ludwigshafen am 13. August sowie am 7. September zu Hause gegen die zweite B-Jugend des Hegauer FV wollen sich die Riedböhringerinnen die Form holen. Am 13. September spielen sie die erste Runde im Bezirkspokal aus, und zum Saisonauftakt 20. September ist die SG Schönwald/Triberg zu Gast.