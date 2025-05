Frauenfußball Landesliga: SV Oberreichenbach trifft auf motivierten „Nachbarn“

Die Spvgg. Berneck/Zwerenberg erwartet in der Frauen-Landesliga am Sonntag das Team von der SG Öpfingen. Der SV Oberreichenbach muss beim FC Blau-Weiß Bellamont antreten – und auf eine wichtige Spielerin verzichten.

Nach vorne geht wohl nichts mehr und nach hinten, im Hinblick auf die Abstiegsplätze, sollte auch nichts mehr anbrennen für die Fußball-Frauen der Spvgg. Berneck/Zwerenberg. Spvgg. Berneck/Zwerenberg – SG Öpfingen (Sonntag, 11 Uhr). Dies ist die Ausgangslage der Spielvereinigung in der laufenden Saison, in der noch fünf Spiele zu absolvieren sind. Gerne würde man den augenblicklichen 5. Tabellenplatz halten, um einen Rang besser abzuschließen als in den beiden zurückliegenden Spielzeiten.

Zuletzt war’s knapp

Zuletzt gab es im Auswärtsspiel bei dem SC Unterzeil-Reichenhofen einen knappen 3:2-Erfolg. Im Spiel davor musste das Team von Trainer Manuel Gall beim Tabellenführer TSV Lustnau eine deutliche 0:4-Niederlage einstecken.

Verletzung ein Stimmungskiller

Schmerzlicher als der Verlust der drei Punkte ist für die Schwarzwälder die Verletzung der wichtigen Stammspielerin Sandra Honigmann. Die ehrgeizige Allroundspielerin musste in der 68. Minute verletzt vom Platz getragen werden. Wie sich inzwischen herausgestellt hat, hat sie sich auf dem stumpfen Kunstrasen ohne starke Einwirkung einer Gegenspielerin einen Kreuzbandriss zugezogen.

Zeitpunkt ärgerlich

Die 28jährige Lehrerin, zusammen mit der gleichaltrigen Spielführerin Jana Rutz die erfahrenste Spielerin im Team, hatte darüber nachgedacht, ihre Kickstiefel zum Saisonende an den Nagel zu hängen. Ärgerlich für die sympathische Spielerin, die seit 2016 in Berneck ihre Kickstiefel schnürt, dass es nun so gekommen ist. Ihr Karriereende hatte sie sich sicher anders vorgestellt.

Am Sonntag im Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht SG Öpfingen wollen die Berneckerinnen weitere drei Punkte einfahren. Das Team aus dem Alb-Donaukreis konnte in 17 Spielen bisher nur zwei Punkte holen, bei einem Torverhältnis von 14:82. Eine gute Chance also für die Stürmerinnen, sich in die Torschützenliste einzutragen und das Torverhältnis der Spvgg. von 34:30 aufzubessern.

Das Spiel auf Gegners Platz im Oktober hatten Spielführerin Jana Rutz und ihre Kameradinnen klar mit 7:1 für sich entschieden.

Verlieren verboten

FC Blau-Weiß Bellamont – SV Oberreichenbach (Sonntag, 12.15 Uhr). Ein Spiel mehr, aber einen Punkt weniger: Am kommenden Sonntag müssen die Frauen des Landesligisten SV Oberreichenbach beim FC Blau-Weiß Bellamont antreten. Eine Partie, die im Falle einer Niederlage einen direkten Einfluss auf die Tabelle hat, denn das Team aus dem Allgäu liegt direkt hinter den Schwarzwälderinnen.

Komfortable Lage

Dank des Auswärtssiegs beim SV Deuchelrid ist die Elf von Trainer Holger Simon aber in der komfortablen Lage, abwarten zu können, was der Gegner macht. Denn den Druck sieht der Schömberger bei den Blau-Weißen, die am vergangenen Spieltag beim 3:3-Unentschieden beim vorletzten SV Granheim einen kleinen Befreiungsschlag verpasst hatten.

Dabei hatte der FC noch Glück, dass ihm in der Schlussminute der Ausgleich gelungen war. Es war das 12. Saisontor von Tabea Gropper, die damit mit ihrer Teamkollegin Aylin Rapp gleich gezogen ist. Neben dem Duo gelten noch Kerstin Schneider (14), Lea Zwerger (6) und Regina Birk (5) als torgefährlich.

Unter dem Strich stellt der Tabellensiebte mit 57 Toren den besten Angriff der Liga. Und der bekommt es am Sonntag mit der zweitbesten Abwehr (18 Gegentore) zu tun. Man darf also gespannt sein, wer am Ende der 90 Minuten seine Bilanz verbessern – oder verteidigen kann.

Es gibt ein großes Handicap

Allerdings muss der SV Oberreichenbach diese Aufgabe mit einem großen Handicap angehen, und das sorgt bei Holger Simon für eine Portion Skepsis. „Unsere Abwehrchefin Sara Hartmann heiratet am Wochenende, sie zu ersetzen ist nahezu unmöglich“, weiß der SVO-Trainer um die Qualitäten seiner Spielführerin.

Taktik liegt auf der Hand

Damit ist die Taktik für das Auswärtsspiel schon vorgegeben. Ab der Mittellinie dicht machen und auf Konter lauern – eine Spielweise, die dem SV Oberreichenbach liegt. Die Chancen, dass dies auf dem Sportplatz von Steinhausen an der Rottum (Höhe Memmingen) gelingen kann, stehen gut, denn mit 41 Gegentoren gilt die Abwehr des FC als Achillesferse der Gastgeberinnen.